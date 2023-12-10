В Армении полиция российской базы задержала в Гюмри гражданина РФ

В Армении правозащитники обратились в правительство страны, Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы с требованием не допустить возможного вывоза в Россию задержанного в Гюмри российского гражданина, 20-летнего Дмитрия Сетракова.

6 или 7 декабря Сетракова задержали сотрудники полиции 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Гюмри. Там его поместили под арест на 27 суток. Российские военные следователи возбудили против Сетракова уголовное дело по статье об оставлении места службы на срок свыше одного месяца в период мобилизации или ведения боевых действий. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

О задержании Дмитрия Сетракова сообщил на днях Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи. Как рассказал Армянской службе Радио Свобода - Радио Азатутюн - глава Ванадзорского офиса Артур Сакунц, армянские правозащитники узнали о ситуации от российских коллег, к которым обратилась жена Сетракова. Ей самой позвонили из 102-й военной базы и сообщили об аресте мужа.

По словам Артура Сакунца, Сетраков был контрактником, но после российского вторжения в Украину отказался служить в российской армии и переехал в Армению, как и тысячи его соотечественников.

Расследование его уголовного дела ведет российский 519-й военный следственный отдел, который расположен на территории Армении. Представители российской военной базы в Гюмри заявили Артуру Сакунцу, что если Сетракова признают виновным, то он будет отбывать наказание на территории России.

Артур Сакунц подчеркивает, что российская военная полиция не имеет права арестовывать гражданина России на территории Армении, это могут делать только местные правоохранительные органы. Согласно процедуре, российская сторона должна связаться с армянскими представителями для поиска разыскиваемого гражданина. По мнению правозащитника, действия российской военной базы в этом вопросе незаконны.

«Я считаю, что это атака на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство, потому что не может быть такого, чтобы правоохранительные органы другого государства действовали на территории Республики Армения подобным образом», - подчеркнул правозащитник в беседе с Радио Азатутюн.

Армянские правозащитники просят власти своей страны не только не допустить передачи Дмитрия Сетракова России и «вернуть его под правовую защиту Армении», но и возбудить уголовное дело «по факту незаконных действий, совершенных сотрудниками военной полиции России на территории Армении».

Радио Азатутюн в прокуратуре Армении сообщили, что получили заявление Сакунца и рассмотрят его в установленном порядке. Получить комментарий со стороны 102-й российской военной базы не удалось.

Как пишет журналистский проект «Вот Так», случившееся в Гюмри стало первым случаем, когда российские силовые структуры задержали сбежавшего военнослужащего на территории другой страны. Российских дезертиров ранее задерживали в Армении, но это делали местные полицейские. Тогда россиян отпускали через несколько часов в отделении полиции. На данный момент ни один российский дезертир или гражданин, преследуемый в России по политическим мотивам, не был выслан на родину, отмечает «Вот Так».