В Армении задержали Ваагна Чахаляна

В Армении задержан лидер инициативы «Камк» («Воля») Ваагн Чахалян, сообщили в Следственном комитете страны.

Оппозиционер задержан в рамках уголовного дела о «подготовке теракта и узурпации власти» со стороны руководителей и участников движения «Священная борьба». Ранее по этому же делу были взяты под стражу архиепископы Баграт (Галстанян) и Микаэл Аджапахян. Им всем грозят длительные тюремные сроки.

В Грузии Чахалян был известен как председатель организации «Джавахк». Его часто называют сторонником независимости грузинского региона Самцхе-Джавахети, населённого преимущественно этническими армянами.

В апреле 2009 года суд в Грузии приговорил Чахаляна к десяти годам лишения свободы. Он был признан виновным по совокупности обвинений по пяти статьям Уголовного кодекса, в частности — в незаконном проведении массовых мероприятий и сопротивлении полиции.

В 2013 году он был освобождён из тюрьмы по амнистии. Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили тогда назвал Чахаляна «врагом грузинской государственности». Его часто критиковал и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В октябре 2013 года между Саакашвили и Чахаляном произошла словесная перепалка в Ахалкалаки.

Ваагн Чахалян принимал участие во Второй карабахской войне в составе группы добровольцев. После окончания войны он продолжил оппозиционную деятельность в Армении. В ноябре 2020 года Чахалян был задержан после того, как вместе с другими демонстрантами ворвался в здание парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В 2024 году его обвиняли в в групповом хулиганстве на акции протеста у здания правительства.