В Австрии новый канцлер – третий за последние три месяца

В Австрии приведён к присяге новый федеральный канцлер - третий за последние три месяца. Главой правительства стал Карл Нехаммер, ранее бывший министром внутренних дел.

49-летний Нехаммер, как и его предшественники Себастьян Курц и Александр Шалленберг, представляет правоконсервативную Народную партию.

Курц был вынужден покинуть пост главы коалиционного правительства в октябре в связи с коррупционным скандалом - прокуратура расследует дело об использовании государственных средств для публикации в крупнейшей газете выгодных для Народной партии опросов. Его преемник Шалленберг неожиданно подал в отставку на прошлой неделе, сразу после того, как Курц заявил о полном уходе из политики.

Нехаммер станет преемником Курца на посту председателя Народной партии. В партии надеются, что смена лидера поможет сохранить правящую коалицию с партией Зелёных. В правительстве в ближайшие дни произойдут перестановки, ожидается, что Шалленберг вернётся на пост главы МИД.

Смена канцлера произошла на фоне напряжённой ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в стране. Австрия стала одной из немногих стран Европы, где введён полный локдаун - как для вакцинированных, так и для невакцинированных. Против локдауна регулярно проходят массовые акции протеста.