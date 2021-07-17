В Австрии шестеро полицейских осуждены за избиение уроженца Чечни

В Вене шестеро полицейских получили от восьми до двенадцати месяцев условного заключения за нападение, фальсификацию доказательств и превышение служебных полномочий. Их признали виновными в избиении уроженца Чечни в игорном зале в районе Вена-Фаворитен в январе 2019 года.

О нападении стало известно после того, как в июле 2020 года в СМИ появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной в игорном зале, пишет Austria Today. На видео двое полицейских избивают выходца из Чечни, тот не сопротивляется. Еще несколько людей в форме стоят рядом и не вмешиваются.

Пострадавший оказался в больнице. Как пишут местные СМИ, его травмы были незначительными и не подлежали регистрации. Однако через несколько месяцев оператор медицинского учреждения потребовал, чтобы полиция возместила расходы на лечение. Изначально выходца из Чечни обвинили в клевете на полицейских, по после публикации видео нападения в СМИ прокуратура прекратила производство по делу о клевете.

Двое полицейских получили 12 и 10 месяцев лишения свободы условно за злоупотребление служебным положением и нанесение телесных повреждений. Двое их коллег получили по десять месяцев за злоупотребление служебным положением и фальсификацию доказательств, а еще двое обвиняемых получили по восемь месяцев условно за злоупотребление служебным положением. Решение может быть обжаловано.