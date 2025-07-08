В Азербайджане разрешили деятельность казино – на искусственных островах

Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении законопроект, легализующий деятельность казино на искусственно созданных земельных участках.

Согласно документу, казино в Азербайджане могут открываться только на искусственных островах в Каспийском море, передаёт «Мейдан ТВ».

Отмечается, что такой шаг, по мнению законодателей, будет способствовать росту налоговых поступлений, развитию туризма и созданию новых рабочих мест. Депутаты также подчеркнули, что сегодня граждане Азербайджана либо выезжают за рубеж, либо играют на онлайн-платформах, и новый закон поможет сократить масштабы теневого гемблинга.

Осенью 2024 года предприниматель, певец и бывший зять президента Ильхама Алиева Эмин Агаларов публично заявил о намерении открыть казино в своём развлекательном комплексе Sea Breeze на побережье Каспийского моря. Это вызвало широкую дискуссию, поскольку азартные игры были запрещены в стране с 1998 года указом Гейдара Алиева.

Почти сразу после заявления Агаларова в азербайджанских СМИ начали появляться публикации о потенциальной выгоде игорного бизнеса для бюджета и необходимости вернуть средства, которые граждане тратят в казино за границей.