В Крыму участников свадьбы оштрафовали за песню «Червона калина»

В аннексированном Россией Крыму суд города Бахчисарай назначил аресты и штрафы участникам и организаторам свадьбы, на которой включили украинскую песню "Червона калина". Их обвинили в пропаганде нацистской символики и дискредитации российской армии.

Владелец ресторана "Арпат", где проходила свадьба, получил 15 суток ареста, диджею и танцовщице назначили по 10 суток, а мать жениха арестовали на пять суток. Суд также назначил штраф в размере 40 тысяч рублей матери невесты и штраф в 50 тысяч рублей жене владельца ресторана. Городские власти закрыли заведение на время проверок.

Эксперт, которого привлек суд, заключил, что "Червона калина" – это "боевая песня организации украинских националистов (ОУН)". В России ОУН признана экстремистской и запрещена. Дискредитацией российской армии эксперт счёл слова песни "освобождать братьев-украинцев с московских оков".

Ранее в Крыму арестовали на 10 суток диджея Юрия Родионова, который включил в караоке-баре города Щёлкино песню "Дикое поле" украинского рэпера Yarmak. В обвинительном заключении сказано, что "во время проигрывания песни и скоплении посетителей кафе на проекторе была продемонстрирована нацистская символика запрещенного в Российской Федерации батальона "Азов". В связи с этим диджея признали виновным в публичном демонстрировании нацистской символики.