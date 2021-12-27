В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции, которые, в частности, наделяют президента неприкосновенностью.

«Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий», – говорится в новой версии Конституции.

Также предлагается запретить одному и тому же человеку быть президентом более двух сроков. Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, а также иностранными гражданами. Президентом не сможет стать человек, который когда-либо имел гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Также для того, чтобы стать президентом, необходимо постоянно проживать в Беларуси не менее 20 лет перед выборами.

В Конституцию Беларуси предлагается внести такую же поправку, какая была внесена в России – под защитой государства находится брак «как союз мужчины и женщины».

Президента может сместить с должности Всебелорусское народное собрание в случае систематического или грубого нарушения Конституции, совершения государственной измены либо иного тяжкого преступления. Для этого необходима инициатива не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

После окончания срока полномочий президент остается делегатом Всебелорусского народного собрания и при желании может стать пожизненно членом Совета Республики.

Как указывает «РИА Новости», референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение.