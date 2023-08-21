В Белгороде к 1 сентября окна школ закроют мешками с песком

В Белгороде к началу учебного года окна первых этажей школ закроют мешками с песком, которые должны защитить от последствий артиллерийских и ракетных обстрелов, а остальные окна обклеят бронированной пленкой, сообщил директор крупнейшей школы Белгородской области, «Центра образования №1», Евгений Бабакин.
По его словам, такие меры безопасности являются обязательными для всех начальных и средних учебных заведений в регионе.
При этом по данным федеральных СМИ, очное и смешанное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях Белгородской области, которые находятся дальше 20 километров от границы с Украиной. В самом Белгороде учеба школах будет организована в два-три потока, а время уроков будет сокращено на 5-10 минут.
- Белгородская область России, граничащая с Украиной, и город Белгород регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, а бойцы так называемого Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России», воюющие на стороне Украины, совершили несколько рейдов в регион, в результате которых были убиты российские пограничники и захвачена военная техника. Жители Белгородской области неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их и оградить от войны. При этом власти региона призывают местных жителей эвакуироваться в более безопасные места, а в Белгороде открыты пункты временного размещения переселенцев.