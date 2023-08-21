В Белгороде к 1 сентября окна школ закроют мешками с песком

В Белгороде к началу учебного года окна первых этажей школ закроют мешками с песком, которые должны защитить от последствий артиллерийских и ракетных обстрелов, а остальные окна обклеят бронированной пленкой, сообщил директор крупнейшей школы Белгородской области, «Центра образования №1», Евгений Бабакин.

По его словам, такие меры безопасности являются обязательными для всех начальных и средних учебных заведений в регионе.

При этом по данным федеральных СМИ, очное и смешанное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях Белгородской области, которые находятся дальше 20 километров от границы с Украиной. В самом Белгороде учеба школах будет организована в два-три потока, а время уроков будет сокращено на 5-10 минут.