В Белгороде заявили о погибшем и раненых при новом обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о пострадавших в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины 18 декабря.

«Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Еще один пострадавший от госпитализации отказался и отправлен на амбулаторное лечение», - написал Гладков в Telegram-канале. Ранее в воскресенье он писал о четырех пострадавших в Белгороде. Глава региона отмечал, что над городом и Белгородским районом сработала ПВО.

Также Гладков привел сведения, что есть повреждения в нескольких многоквартирных домах и частном секторе. При обстреле в Белгородском районе, по словам Гладкова, один человек погиб, один был ранен.

Украинские власти информацию об обстреле не комментировали.

После начала военного вторжения России в Украину в конце февраля власти соседних Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.