В Белграде проходят протесты против результатов парламентских выборов

В Белграде в понедельник вечером начался митинг с требованием отменить итоги парламентских выборов, на которых победила правящая «Сербская прогрессивная партия» (СПП) президента Александра Вучича.

Как пишет Балканская служба Радио Свобода, представители оппозиционного блока «Сербия против насилия» обратились в Республиканскую избирательную комиссию (РИК) с требованием аннулировать результаты выборов. Они утверждают, что победа СПП стала результатом фальсификаций.

Перед зданием РИК в центре Белграда собрались тысячи сторонников оппозиционного блока. Двое представителей «Сербии против насилия» заявили, что они начали голодовку, которая будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Демонстранты перед входом в здание РИК кричали «Победу не дадим», «Воры» и забрасывали здание яйцами, помидорами и туалетной бумагой, пишет Балканская служба Радио Свобода.

Представители «Сербии против насилия» заявляют, что выборы в Белграде прошли с многочисленными нарушениями и что их результаты не отражают избирательную волю граждан. Оппозиция потребовала «очистки списков избирателей».

«Учитывая, что более 40 тысяч человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов в Белграде», – заявили в оппозиционной коалиции.

«Сербская прогрессивная партия» отвергла обвинения в нарушениях во время выборов.

По предварительным результатам голосования, список «Сербской прогрессивной партии» набрал 39,3 процента голосов (49 мандатов), а список «Сербии против насилия» – 34,3 процента (42 мандата).

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Сербская прогрессивная партия» победила на выборах и что результаты всегда подвергаются сомнению «теми, кто проигрывает».

Предварительно, в парламент пройдут пять партийных коалиций, которым удалось преодолеть проходной барьер в 3 процента голосов избирателей. Среди них Социалистической партии Сербии (6 мандатов), ультраправая «Национально-демократическая альтернатива» (7 мандатов) и пророссийский блок «Мы – голос народа» (6 мандатов), лидер которой – Бранимир Несторович – поддерживает теории заговора и выступает против прививок.