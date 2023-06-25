В Бердянске убиты двое подростков. Власти РФ обвинили их в терроризме

В оккупированном российскими войсками Бердянске в субботу были убиты двое несовершеннолетних, которые находились под следствием по делу о диверсии. Представитель российской администрации Владимир Рогов назвал их «проукраинскими террористами» и выступил с утверждением, что они открыли огонь из автоматов на городской набережной, после чего были убиты ответным огнем.

О возрасте убитых он не упомянул, однако подтвердил, что одним из них был Тигран Оганнисян. Это 16-летний подросток, который ранее был задержан по обвинению в подготовке диверсии на железной дороге.

По данным украинских правозащитников, второй убитый - Никита Ханганов, которому тоже было 16 лет и который проходил по тому же делу, что и Оганнисян.

В сети появилось видео, снятое Оганнисяном, как утверждается, незадолго до убийства. На нем он держит в руках автомат и говорит: «Двух точно. Это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!» Обстоятельства, при которых было снято видео, неясны, как и то, что именно имел в виду подросток. «Украинская правда» отмечает, что могло иметься в виду, что завладевшие оружием юноши убили двух российских военных. В то же время, правозащитники отмечают множество странностей и несовпадений, связанных с официальной версией российских властей. «По крайней мере родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео - это постановка для того, чтобы убить ребят», - утверждает правозащитница Ольга Решетилова. По ее данным, родственники еще не видели тел убитых. При этом, по словам матери Тиграна, буквально за полчаса до сообщения о том, что он был убит, она разговаривала с ним по телефону.

24 мая 2023 года Тиграну Оганнисяну и Никите Ханганову 2006 года рождения были официально предъявлены обвинения Следственным комитетом России в подготовке диверсии на железной дороге в интересах ВСУ, чтобы сорвать снабжение российских войск. Под стражу они на время следствия заключены не были. Европарламент принял резолюцию с осуждением действий российских структур, которые применили пытки и возбудили уголовные производства против украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.