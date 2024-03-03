В Берлине арестованы два бывших члена «Фракции Красной армии»

В Берлине задержаны два человека по делу леворадикальной группировки «Фракция Красной армии» (RAF). Их личности пока не раскрываются. Об этом представитель полиции сообщил телерадиовещательной компании rbb.

После задержания ранее на этой неделе члена RAF Даниэлы Клетте полиция начала поиски двух ее сообщников. Эрнст-Фолькер Штауб и Буркхард Гарвег, вероятно, как и Клетте, также десятилетиями проживали в Берлине.

Полицейская операция началась утром в воскресенье в промышленной зоне Фридрихсайна. В ней участвовали 130 человек. Полиция применяла огнестрельное оружие, но пострадавших не было.

65-летняя Даниэла Клетте, на арест которой суд вынес шесть постановлений, была задержана ранее на этой неделе в своей квартире в Кройцберге, в Берлине. Клетте идентифицировали с помощью отпечатков пальцев. Сейчас она находится в СИЗО. Несколько десятков лет она жила в Берлине под вымышленным именем.

«Фракция Красной армии» - немецкая леворадикальная организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. В Германии она была признана террористической.

По разным оценкам, с 1970 года до начала 1990-х жертвами RAF стали не менее 34 человек, в том числе полицейские, бизнесмены и политики. В 1989 году участники RAF убили главу Deutsche Bank Альфреда Херрхаузена и тяжело ранили его водителя. В 1991 году они убили главу Ведомства по управлению имуществом бывшей ГДР Детлева Карстена Роведдера.

Клетте, Гарвиг и Штауб относятся к третьему поколению RAF. Они разыскивались не только на основании участия в преступлениях группировки, но и за совершение нескольких нападений на инкассаторов.

В 1998 году «Фракция Красной армии» объявила о своем роспуске.