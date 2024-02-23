В Берлине обсудили вероятные военные преступления РФ в Украине

Минюст ФРГ провел международную конференцию, на которой обсуждалось уголовное преследование преступлений, совершенных Россией во время полномасштабной войны в Украине. В мероприятии приняли участие министры юстиции Германии и Польши, генеральный прокурор Украины Андрей Костин, представители министерства юстиции США и, а также президент агентства Евросоюза по юридическому сотрудничеству в уголовных делах.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман в своей речи напомнил, что лишь в Германии собрано более 500 указаний на вероятные военные преступления, совершенные россиянами на территории Украины. В ФРГ были заслушаны более 160 свидетелей. Все собранные свидетельства будут использоваться в Международном уголовном суде в Гааге. Бушман также отметил, что следователи сталкиваются с многочисленными проблемами по сбору и обработке огромного количества данных о действиях российской армии.

Глава правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук в своем выступлении на конференции подчеркнула, что в базе организации подавляющее большинство свидетельств указывает на деяния, совершенные российскими военными. По словам Матвийчук, те, кто их совершал, и те, кто несет за них ответственность, не должны остаться безнаказанными. Правозащитница указала на необходимость оказания поддержки жертвам возможных военных преступлений.

Украинская сторона сообщила, что зарегистрировано более 120 тысяч заявлений о возможных военных преступлениях России. Международные организации обвиняют Россию в нарушении Женевской конвенции, которая регулирует обхождение с военнопленными и защиту мирного населения в ходе вооруженных конфликтов.

По последним данным ООН, с начала войны погибли более 10,5 тысяч мирных жителей Украины, около 20 тысяч человек получили ранения. Реальные цифры могут оказаться гораздо выше.

Россия все обвинения в свой адрес отвергает. Москва утверждает, что атакует на территории Украины исключительно военные объекты.