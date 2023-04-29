В Берлине открылась правозащитная конференция памяти Юрия Шмидта - российского правозащитника и адвоката, умершего в 2013 году.



Мероприятие, которое в этом году носит второе название «Война», организовано при участии Михаила Ходорковского и поддержке центра «Либеральная современность» (Zentrum Liberale Moderne).

Конференция посвящена расследованию и фиксации предполагаемых военных преступлений российской армии в Украине, преодолению последствий войны, а также ситуации с правами человека в России. В ней принимают участие правозащитники, юристы, гражданские активисты, журналисты, представители русскоязычной диаспоры и германские политики.



В своем вступительном слове вдова Юрия Шмидта Елена Барихновская выразила надежду, что десять лет спустя после кончины известного российского правозащитника конференция поможет сохранить память о нем, которую российский режим старается уничтожить.

Михаил Ходорковский в короткой речи подчеркнул, что тема конференции «Война» была выбрана потому, что сегодня соотечественникам за рубежом невозможно говорить о другом. «Если это поможет хоть немного, чтобы какие-то люди не потеряли жизнь в этой бойне, мы делаем это не напрасно», – подчеркнул он.



На открытии конференции присутствовали также немецкие политики из партии «Зеленых» Ральф Фюкс и его супруга Марилуизе Бек, основавшие в 2017 году центр «Либеральная современность».

Фюкс в своей речи при открытии конференции говорил о влиянии развязанной Россией полномасштабной войны на изменение сознания немецкой общественности и поворот в германской внутренней и международной политике. Политик затронул ведущиеся в Германии дискуссии о возможностях поддержки Украины и путях прекращения войны.

По словам Фюкса, из-за агрессивной политики Кремля Германия кардинально изменила свою международную линию «безопасность с Россией», перейдя к политическому принципу «безопасность без России». Политик подчеркнул решимость Германии вводить дальнейшие санкции и оказывать поддержку российской оппозиции.



Марилуизе Бек подчеркнула солидарность немецких политиков с антивоенным движением российских гражданских активистов. Бывший депутат Бундестага, эксперт партии «Зеленых» по восточноевропейской политике, призвала сделать Берлин центром российской оппозиции, каковым он был в 20-е годы прошлого века. Бек отметила, что важно показать, что в России есть демократическая оппозиция, которая дает надежду на возможность начала перемен в российском обществе.

Конференция открылась панельной дискуссией об исках против российского государства и допустимости международного уголовного трибунала, а также о насильственно перемещенных украинских беженцах, вывезенных с занятых территорий детях и военнопленных.

В дискуссии приняли участие председатель Комитета «Гражданское содействие» и член Совета правозащитного Центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина, адвокат и ректор Свободного университета Елена Лукьянова, а также адвокат из Центра содействия международной защите Каринна Москаленко. По прямому включению из Киева к дебатам присоединился эксперт по миграционному праву, адвокат из гуманитарной инициативы «Пошук.Полон» Владимир Жбанков.