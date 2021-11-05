В Берлине российский дипломат найден мёртвым перед зданием посольства РФ

В Берлине при невыясненных обстоятельствах погиб второй секретарь посольства России.

Об этом в пятницу сообщило немецкое издание Spiegel, в публикации которого говорится, что полиция обнаружила тело 35-летнего мужчины утром 19 октября на тротуаре перед зданием дипмиссии. Реанимировать его не удалось.

Предположительно дипломат мог выпасть из окна верхнего этажа. По информации Spiegel, тело уже передано России. Отвечая на вопрос издания, в российском посольстве заявили о "трагическом происшествии", которое не комментируется по "этическим соображениям".

Поскольку у погибшего был дипломатический статус, германская прокуратура не смогла расследовать смерть. Согласия на вскрытие тела российская сторона не давала.

Также, как пишет Spiegel, согласно официальному списку дипломатов, погибший был аккредитован при посольстве в Берлине с лета 2019 года. Службы безопасности ФРГ не исключают, что он был сотрудником ФСБ под прикрытием и был связан с высокопоставленным генералом спецслужбы.

Издания The Insider и Bellingcat (внесены в России в реестр СМИ – иностранных агентов), ссылаясь на анализ открытых источников, утверждают, что установили личность умершего. Утверждается, что это Кирилл Жало, сын заместителя начальника Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом(известного как Вторая служба ФСБ) генерал-лейтенанта Алексея Жало.

По данным журналистского расследования, проведенного совместно Spiegel, The Insider, Bellingcat и CNN, сотрудники Второй службы ФСБ были причастны к отравлению летом прошлого года ядом "Новичок" оппозиционного политика Алексея Навального. Российские власти это отрицают.

Западные спецслужбы связывают Вторую службу ФСБ с убийством в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Кирилл Жало, ранее работавший третьим секретарем Постоянного представительства России при Министерстве обороны в Вене, был аккредитован при посольстве России в ФРГ за два месяца до этого убийства. Впрочем, перевод Жало мог быть просто совпадением, отмечает The Insider.