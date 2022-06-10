В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур.

Мост соединяет Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Пока по мосту открыто только движение грузовиков, в дальнейшем по нему смогут ездить автомобили и автобусы. Строительство моста завершилось два года назад, однако открытие откладывали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил глава Приамурья Василий Орлов, сегодня по новому мосту в Китай отправлена первая партия амурского соевого масла и пиломатериалов, в Россию - шины и комплектующие к электрооборудованию. По словам Орлова, средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля составит 8700 руб, впоследствии она будет снижена.

Мост между Благовещенском и Хэйхэ построен по концессионной модели без использования бюджетных средств. Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории.

Строительство началось 24 декабря 2016 года, а две части соединили в 2019 году. Протяженность моста составляет 1080 метров. При полной загрузке ежедневная пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.