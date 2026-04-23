Посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский, присутствовавший в Брюсселе на фотовыставке под названием «Грузия в фокусе», вновь заявил, что Грузия не находится «на правильной траектории». Он выразил надежду, что страна вернётся на европейский путь.

«Грузия стоит на перепутье. Будущее Грузии ещё не написано, однако решения, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, определят, станет ли Грузия частью семьи европейских стран, основанной на демократии, верховенстве закона и правах человека, или, к сожалению, вернётся к своему тёмному прошлому», — сказал посол.

По его словам, в условиях новых законов, запрещающих медиа получать финансирование от стран-партнёров, ЕС сделает «всё возможное в рамках действующей правовой базы, чтобы продолжать поддерживать замечательный, удивительный, тёплый и гостеприимный народ Грузии».

«Моё главное послание грузинскому народу — не теряйте надежду. Мы не можем допустить, чтобы Грузия и её замечательный, тёплый и гостеприимный народ вернулись к тёмным временам насилия, гражданской войны, бедности, нужды и коррупции. Это не то будущее, которого они заслуживают. Европейский союз готов к поддержке. Как только власти выразят готовность к сотрудничеству с нами, мы сделаем всё, чтобы помочь Грузии стать членом ЕС», — сказал Павел Герчинский.

«Нам нужны друзья, а не хозяева»

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия не отклонялась от европейского пути, и раскритиковал посла ЕС за его заявление.

«Первое, что должно произойти, — это вызов посла и постановка конкретных вопросов… Если кто-то хочет нас поучать, навязывать свою волю и диктовать, как должны жить грузинский народ и государство, так не получится. Нам нужны друзья, а не хозяева, не те, кто грозит пальцем. Пусть грозят тем, кому могут грозить и где это у них получается», — сказал Каладзе.

Председатель «Грузинской мечты» и премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что «[посол] угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием. Это его прямая угроза, и, конечно, целесообразно вызвать его в Министерство иностранных дел».

О выставке

Выставка, на которой присутствовал посол, посвящена процессам, происходившим в Грузии в течение последнего десятилетия, и отражённым в работах фотографов — снимках, собранных в рамках многолетней инициативы Делегации ЕС «Премия ЕС в журналистике».

«На этих фотографиях — грузинский народ. Они действительно европейцы, и их достойное место — в Европе. Я по-прежнему надеюсь, что Грузия вернётся на путь интеграции в ЕС», — отметил посол.

Посетители выставки могли увидеть фотографию «Женщина с флагом ЕС», сделанную в марте 2023 года в Тбилиси во время разгона акции у парламента против закона об «иноагентах».

На мероприятии также выступил журналист Гурам Рогава, которого в ноябре 2024 года сотрудники МВД избили во время разгона одной из массовых демонстраций.

На одном из мониторов в выставочном пространстве была показана фотография основательницы онлайн-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели. Грузинские суды приговорили её к двум годам лишения свободы за пощёчину полицейскому.

Контекст

В последние годы правящая партия «Грузинская мечта» приняла ряд законов, которые, по оценке лидеров стран ЕС, противоречат европейским устремлениям Грузии. Эти меры существенно ограничили финансирование независимых СМИ и неправительственных организаций, а также ужесточили правила проведения демонстраций, включая ограничения на акции на тротуарах.

28 ноября 2024 года, через месяц после спорных парламентских выборов, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия «до 2028 года» не будет выносить на повестку вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС.

После этого начались массовые протесты и их подавление, вслед за чем ЕС приостановил политический диалог с Грузией, заморозил отношения и прекратил финансовую помощь правительству.

С 6 марта 2026 года вступило в силу решение Еврокомиссии 2024 года о приостановке безвизового режима для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов.

4 ноября 2025 года на саммите по расширению ЕС в Брюсселе было заявлено, что «от статуса кандидата у Грузии осталось только название».

