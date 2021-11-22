В Болгарии на второй президентский срок переизбран Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев победил с большим преимуществом во втором туре выборов 21 ноября своего соперника Анастаса Герджикова.

Согласно предварительным данным ЦИК, Радев набрал около 68 процентов голосов избирателей. За его главного соперника, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова проголосовали около 32 процентов избирателей.

Герджиков поздравил победителей, выразил надежду, что в ближайшие 5 лет "их обещания" сбудутся. Он также заявил о намерениях больше не участвовать в политике и вернуться работать в университет.

Социологический институт Gallup International считает, что за Радева голосовали избиратели Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ" и коалиции "Продолжаем перемены", а за Герджикова избиратели партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) и Движения за права и свободы". Явка избирателей была рекордно низкой, сообщает Болгарская служба Радио Свободная Европа.

Выборы состоялись в атмосфере общественного недовольства коррупцией во властных структурах. На парламентских выборах на прошлой неделе это недовольство выразилось в победе новой антикоррупционной партии над сторонниками бывшего премьера Бойко Борисова.

После завершения голосования 21 ноября Румен Радев заявил журналистам: "Беспрецедентный политический месяц, когда проводились парламентские и президентские выборы, показал, что народ требует перемен, требует покончить с коррупцией, казнокрадством и беззаконием. Народ требует отстранить мафию от власти".

Президентский пост в Болгарии имеет в основном церемониальное значение, но предоставляет главе государства широкие возможности для влияния на общественное мнение. Президент, согласно конституции, получает большие полномочия в период политических кризисов, включая право назначать переходные правительства.



Румен Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, приобрёл популярность благодаря открытой поддержке массовых протестов против коррупции в 2020 году, когда премьер-министром был Бойко Борисов.



Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, поддержанный партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) Бойко Борисова, признал поражение на президентских выборах. Герджиков выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось убедить сограждан в своей способности "объединить нацию".

В ближайшее время должны начаться переговоры Радева с политическими партиями о формировании нового правительства Болгарии.