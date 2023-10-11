В Болгарии задержали 12 человек по подозрению в поставках для войск РФ

В Болгарии задержали группу из 12 человек по подозрению в экспорте товаров двойного назначения для российских войск в Украине. Об этом пишет болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на заместительницу генпрокурора Болгарии Марию Павлову.

По словам Павловой, среди задержанных есть россияне, белорус и албанец. Пятерым из них уже предъявлены обвинения в участии в преступной группе и в незаконном экспорте. Группа действовала в нескольких болгарских городах, в том числе в столице – Софии.

По сведениям Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии, поставки предназначались для российских спецподразделений, участвующих во вторжении в Украину: Росгвардии, ГРУ, чеченских батальонов и ЧВК «Вагнер». Среди экспортируемых группой товаров были оптические прицелы, бинокли, авиационные радиостанции и программное обеспечение.

После введения против России санкций в ответ на её вторжение в Украину экспорт таких товаров из Болгарии возможен только с разрешения Минэкономики страны. По сведениям МВД и ГАНБ Болгарии, у задержанных разрешения не было.