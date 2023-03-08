В боях за Бахмут погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло «Да Винчи»

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что в боях за Донбасс погиб Герой Украины, командовавший подразделением «Волки да Винчи» Дмитрий Коцюбайло.



«Сегодня в бою погиб «Да Винчи», герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину», – приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

О смерти Дмитрий Коцюбайло ранее в соцсетях сообщили юрист и военнослужащий Маси Найем и политик Борислав Береза. Они не стали называть его фамилию. Береза уточнил, что погибший получил осколочное ранение в шею, сообщило агентство.

Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Он родился на Ивано-Франковщине, в селе Заднестрянское, на войну отправился в 18 лет, «сразу после Майдана и Революции Достоинства», сообщает УНИАН.

Он участвовал в боях за Покровск, Пески, Саур-Могилу, был тяжело ранен при танковом обстреле. В 21 год Дмитрий Коцюбайло стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

В 2021 году президент Зеленский удостоил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Агентство УНИАН отмечает, что вооруженные силы Украины платят дорогую цену за отражение российской агрессии. Украина не раскрывает своих потерь среди военнослужащих. На стороне Украины воюют и погибают и иностранные граждане. Так, 15 февраля стало известно о гибели уже восьмого британца – 45-летнего Джонатана Шенкина, отправившегося помогать ВСУ в роли добровольца-парамедика.