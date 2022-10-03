В Бразилии на выборах президента страны состоится второй тур голосования, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам первого тура, бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва набрал 48,40% голосов и обошёл действующего главу государства Жаира Болсонару у которого 43,22%.

Второй тур голосования запланирован на 30 октября. Всеобщие выборы в Бразилии прошли 2 октября. На них жители страны выбирали президента, губернаторов штата и членов парламента.

Болсонару был выдвинут в качестве кандидата от Либеральной партии Бразилии. Он называл своего оппонента на выборах Лулу да Силву "бандитом" и "бывшим заключённым". 67-летний политик занимает пост президента Бразилии с 2018 года. В декабре 2021 года он стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Президент Бразилии известен своими неоднозначными высказываниями по поводу COVID-19 и вакцинации. Он отказывался вакцинироваться, утверждая, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД, а также высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Бразильский президент уволил подряд нескольких министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием опасности. При этом Бразилия является одной из стран наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

Луис Инасио Лула да Силва занимал должность президента Бразилии с 2003 по 2010 год. 76-летний политик был осуждён в 2018 году на 12 лет по обвинению в коррупции при строительстве АЭС. Это не позволило ему тогда принять участие в президентских выборах. Лула да Силва настаивал на своей невиновности, а уголовное преследование называл политически мотивированным. В конце 2019 года политик вышел из тюрьмы. В марте 2021 года суд отменил приговор.