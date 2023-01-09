В Бразилии задержаны сотни участников беспорядков

Полиция Бразилии вечером в воскресенье освободила президентский дворец , а также здания парламента страны и Верховного суда, занятые ранее протестующими сторонниками бывшего президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает CNN Brasil. По данным Минюста, за участие в беспорядках полиция задержала около 200 человек.



Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва ввел в столице режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до конца января. Он также пообещал, что все участники беспорядков будут наказаны. Правоохранительные органы считают, что штурм государственных зданий в Бразилиа был спланирован. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Лула раскритиковал также действия полиции, считая, что речь идёт «либо о её некомпетентности, либо о злом умысле».

В воскресенье сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Конгресса – парламента страны – в столице, городе Бразилиа.

На опубликованных видео и фото видно, что сторонники Болсонару забрались на крышу здания, а затем проникли в зал заседаний. Полиция не смогла им помешать.

Группы сторонников Болсонару штурмовали также президентский дворец и здание Верховного суда. Им удалось прорваться и в эти здания.

Сторонники представителя правых сил Болсонару считают результаты выборов, на которых, по официальным данным, победил с небольшим отрывом Луис Инасио Лула да Силва, сфальсифицированными.

Президент, левый оппонент Болсонару Лула, только неделю назад приведённый к присяге после победы на выборах, сейчас отсутствует в столице.

Комментаторы отмечают, что нынешние события напоминают нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий 6 января 2021 – тогда президент также отказался признать своё поражение на выборах.

Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в государственные здания выходят за рамки правил», – написал он в твиттере.

Президент США Джо Байден назвал штурм государственных зданий в Бразилиа «возмутительным». Поддержку действующему президенту выразили представители ЕС и ряда стран Латинской Америки.