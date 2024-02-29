FT опубликовала сценарии возможного применения ядерного оружия

Порог применения Россией тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица. К такому выводу пришла британская газета Financial Times. Авторы публикации ссылаются на российские секретные документы, попавшие в руки журналистов издания.

Русская служба Би-би-си излагает основные тезисы статьи. Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008-го по 2014 год. Это сценарии военных игр и комментарии для офицеров Военно-морского флота, в которых обсуждается применение ядерного оружия.

Согласно сценарию учений, на которых отрабатывалось возможное вторжение Китая, Россия («Северная Федерация») может ответить тактическим ядерным ударом на вторую волну наступления армии Китая (в легенде он назван «Югом»).

В презентации для офицеров ВМФ излагается еще больше критериев для потенциального применения ядерного оружия. Среди них высадка противника на территории России, поражение соединений, ответственных за охрану границы, или неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения.

На слайдах указывается, пороговым значением может стать совокупность факторов, когда потери российских войск, «необратимо приведут к их неспособности остановить масштабную агрессию противника».

По словам Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), полученные журналистами материалы призваны подготовить российские подразделения к ситуациям, в которых страна может применить ядерное оружие. По его словам, для использования ядерного оружия будет необходимо политическое решение.

В Кремле утечку комментировать пока не стали, отмечается в публикации «Би-би-си».

В 2020 году Россия опубликовала документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который многие называют ядерной доктриной России.

На деле же, этот документ — добровольное провозглашение российских намерений в отношении ядерного оружия, а не официальный доктринальный документ. Его задача — сделать эту закрытую область более прозрачной для остальных стран.

Документы, полученные FT, относятся к более раннему периоду, чем время опубликования «Основ ядерной политики».

Еще одно обстоятельство, которое обсуждают в связи с публикацией FT, это учения, на которых российская армия отрабатывала отражение агрессии Китая. Пекин в то время уже официально именовался «стратегическим партнером Москвы».

Как пишет газета, хотя документам 10 и более лет, эксперты считают, что они вполне актуальны до сих пор, и что такие оборонительные планы демонстрируют ту подозрительность, которая сохранялась в отношении Китая у российских силовиков.

Однако за 10 лет отношения Москвы и Пекина стали только крепче. В 2018 году китайские военные впервые приняли участие в крупнейших учениях в России.

А с началом войны в Украине переоценить важность партнерства с Китаем для России и вовсе стало невозможно.

С одной стороны, отношения России (СССР) и Китая переживали самые разные периоды, в 1960-х дело доходило до вооруженного столкновения, так что нельзя исключать то, что среди российских военачальников кто-то мог с подозрением относиться к Китаю.

С другой — задача каждого Генерального штаба готовиться к войне с любым государством, каким бы близким оно ни было. Отношения между странами подчас портятся за несколько лет.

Ярким примером тут может быть война в Украине. За десять лет до российского вторжения Россию можно было считать одной из самых близких и дружественных Украине стран.