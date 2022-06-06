В Британии пройдёт голосование о доверии премьеру Джонсону

Более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призывают вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

В понедельник были собраны необходимые 54 подписи для проведения голосования о доверии. Голосовать будет фракция консерваторов в Палате общин, процедура состоится уже в понедельник вечером. Джонсону достаточно будет заручиться поддержкой половины соратников по фракции плюс 1 голос - это 180 депутатов. Ведущие министры кабинета поддержали Джонсона.

Ряд консерваторов - вслед за оппозицией - обвиняет Джонсона в безответственном поведении во время пандемии коронавирусной инфекции: несмотря на строгий локдаун, премьер устраивал многолюдные вечеринки в своей резиденции. Кроме того, критике подвергается решение правительства направлять часть людей, просящих в Британии убежища, в Руанду, где они должны ждать рассмотрения своих дел.

В 54-страничном докладе, подготовленном секретарем правительства Великобритании Сью Грей совместно с лондонской полицией, упоминается 16 разгульных вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. 83 участника, включая членов парламента, получили штрафы за нарушение локдауна.



​Если сегодня более 50% консерваторов проголосуют за отставку Джонсона, партия, имеющая уверенное большинство в парламенте, должна будет выдвинуть нового кандидата в премьер-министры.