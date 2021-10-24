В Британии всплеск заражений COVID-19. Смертей в разы меньше, чем весной

В Великобритании в последнюю неделю отмечен всплеск заражений коронавирусной инфекцией. За 7 дней было выявлено более 330 тысяч инфицированных - в последний раз подобные показатели были в июле. За последние сутки, например, было выявлено около 45 тысяч инфицированных - больше всего в мире в абсолютных цифрах (Россия с 37 тысячами на втором месте).

При этом число смертей от COVID-19 в Британии, хотя и выросло в последнюю неделю, в среднем в несколько раз меньше, чем весной, когда за сутки как правило умирали более 1000 больных. Сейчас этот показатель - от 100 до 200.

Специалисты связывают это с эффектом вакцинации. Большая часть населения Великобритании вакцинирована. Статистка свидетельствует о том, что, хотя среди заболевших есть привитые, вакцинация существенно понижает риск тяжелого течения заболевания и смерти.

Об этом же напомнил на днях премьер-министр Борис Джонсон. Он также призвал прививавшихся в начале года людей получить третью дозу вакцины.

Большая часть британцев привита вакциной AstraZeneca - это векторная вакцина, по ряду параметров схожая с российским препаратом «Спутник V».

Особенность ситуации в Британии в том, что с июля там практически отменены карантинные меры. Ношение масок в общественных местах не является обязательным, как и наличие сертификатов о прививках для их посещения. Остаются в силе ограничения на поездки в ряд стран мира (по прибытии из России необходим 10-дневный карантин). Ряд специалистов, а также оппозиция, сейчас призывают правительство вернуть некоторые ограничения. Возможность нового локдауна, то есть запрета массовых мероприятий, закрытия учреждений сферы услуг, ресторанов и школ, ограничений социальных контактов, премьер-министр Джонсон категорически исключает.

К концу октября прошлого года большинство стран Европы ввело локдауны в связи со второй волной коронавируса. Год спустя, несмотря на рост числа зараженных во многих странах, они, за исключением Латвии, воздерживаются от таких мер. Во многих странах альтернативой локдаунам стала система ковид-сертификатов, обладателями которых становятся привитые или переболевшие люди. Они могут посещать общественные места практически без ограничений.