В Брянске после падения беспилотника загорелся завод

В Брянске вечером в четверг беспилотник упал на «промышленный объект». Об этом вечером в четверг написал в телеграме губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате падения дрона «произошло возгорание административного здания». Богомаз обвинил в атаке украинских военных. Украинские власти эти сообщения не комментировали.

Позже Министерство обороны России сообщило в телеграме, что «дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе».

Вслед за этим информацию о втором дроне подтвердил и Богомаз, уточнив, что он якобы был сбит на подлете к Выгоничскиму району.

О пострадавших не сообщается.

Видео пожара, возникшего в Брянске после падения дрона, опубликовал телеграм-канал «Типичный Брянск». По его данным, удару подвергся завод микроэлектроники «Кремний Эл».

Это предприятие, выпускающее, в числе прочего, детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер», беспилотники уже атаковали в ночь на 30 августа.

Власти граничащих с Украиной российских регионов в последнее время практически ежедневно сообщают об атаках беспилотников. Украинские военные не комментируют эти сообщения.