В ночь на понедельник, 31 июля, в Брянской и Ростовской областях упали беспилотники. Это подтвердили главы регионов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о падении дрона на здание полиции в Трубчевске. По его словам, пострадавших нет, повреждены окна и крыша. Также Богомаз рассказал об обстреле села Ломаковка – никто не пострадал, повреждения получили четыре дома и два автомобиля. В атаках Богомаз обвинил Украину.

Ещё один беспилотник упал в хуторе Дарагановка Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. В результате выгорела крыша одного дома, огонь перекинулся на соседний. По словам Голубева, пострадавших нет. По сведениям ростовского издания 161.ru, ожоги получила местная жительница, которая тушила пожар самостоятельно.

Голубев заявил, что принадлежность дрона устанавливается. Провоенные телеграм-каналы предполагают, что беспилотник мог быть российским: обломки похожи на «Форпост» или «Орион».