В Брюсселе впервые с 2019 года началось заседание Совета Россия — НАТО. На нём будут обсуждаться недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности".

В переговорах участвуют генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе и первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.

По словам Грушко, как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание, передает РИА Новости. Переговоры, как ожидается, продлятся около трёх часов. По их окончании Столтенберг собирается дать пресс-конференцию. Вечером с журналистами пообщается Грушко.

Россия требует от Запада юридически обязывающих "гарантий безопасности", в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и какие-либо страны бывшего СССР и вывести военную инфраструктуру и силы Североатлантического союза из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года.

При этом требования Москвы выдвигаются на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины в связи с концентрацией войск у украинских границ.

Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по вопросу контроля над вооружениями. Американская делегация тогда заявила, что предложенные Россией гарантии безопасности на ней не обсуждались, многие требования Москвы заведомо невыполнимы, а обсуждать судьбу Украины и европейских союзников без них Вашингтон не будет.

Прорыва на переговорах не произошло, однако стороны согласились продолжить обсуждение.

Завтра состоится встреча представителей России и ОБСЕ, на которой будет присутствовать делегация Украины.