В Брюсселе прошла конференция сторонников Ичкерии

В Брюсселе 27 ноября прошла конференция сторонников независимости Чечни, организованная премьер-министром Ичкерии за рубежом Ахмедом Закаевым, сообщает Кавказ.Реалии.

Целью собрания было объединение живущих за границей уроженцев Чечни, выступающих за независимость республики, обсуждение будущего Ичкерии; по итогам конференции была принята резолюция, в которой среди прочего указана необходимость международного протектората над независимой Чечней.

Среди участников мероприятия были депутаты Европарламента от Польши и Литвы Анна Фотыга и Раса Юкнявичене, депутаты Верховной Рады Украины Олег Дунда и Алексей Гончаренко, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, аналитики из США Пол Гобл, Януш Бугайски и Дэвид Саттер.

Также на конференции выступил представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев. Он заявил о необходимости преодоления разрозненности среди уроженцев Чечни в Европе (параллельно с мероприятием в Брюсселе другая часть чеченской диаспоры провела во Франции съезд, по итогам которого было объявлено о создании нового движения «Единая сила»).

Как заявил Янгулбаев сайту Кавказ.Реалии, он задал Ахмеду Закаеву вопрос о спорах среди сторонников Ичкерии касательно его принятия или непринятия в статусе главы правительства непризнанной республики.

«Когда я задал вопрос, [ко мне] подошли люди из [Отдельного] батальона особого назначения (ичкерийское подразделение, воюет на стороне Украины. – Прим.), взяли микрофон, хотели, чтобы я закончил свой вопрос. При этом сам Ахмед Закаев на него ответил. Затем мы вышли во двор, ко мне подходили разные люди, в том числе подошли представители Закаева, предложившие урегулировать конфликтную ситуацию, разойтись мирно. В итоге конфликт с организаторами конференции был улажен», – заявил Янгулбаев.

В то же время, как отметил активист, у него остались вопросы к участникам конференции, выкрикивавшим из зала оскорбления в его адрес.

Корреспондент Кавказ.Реалии обратился к представителям правительства Ичкерии за рубежом за комментарием, но не получил оперативный ответ.