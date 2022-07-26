В Чечне на военную форму добавили надпись «На Киев»

Очередными резкими заявлениями обменялись председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

Вопрос касался санкций против основателя «Грузинской мечты», экс-премьера и миллиардера Бидзины Иванишвили, которого Европарламент обвинил в связях с Кремлем в своей резолюции от 9 июня. Категорически против этого выступают власти Грузии – премьер и депутаты от ГМ уже не раз критиковали резолюцию Европарламента, они также отказываются считать Иванишвили олигархом.

Арахамия заявил накануне в интервью грузинской оппозиционной телекомпании «Мтавари», что «если Бидзина Иванишвили не уйдет по-доброму, то чаша терпения переполнится, его все равно выгонят, это может произойти путем революции, насильственно».

«Зачем виновным доказательства?! Мы передадим их компетентным органам, которые заняты санкциями. Ваши представители правительства увидят это во всех случаях. Ребята, говорю вам прямо, будьте немного аккуратны в своих высказываниях, потому что не только Иванишвили будет объектом санкций, это повлияет как на его бизнес-окружение, так и на политиков. Сейчас политические лидеры смелые, они контролируют СМИ, всех, кто выступает против них, посадили в тюрьму, но это скоро изменится. Посмотрите, мы здесь не случайно. У нас был именно такой дядя. Он тоже говорил так: я всех арестую, я самый богатый, и так далее, но смотрите, что с ним стало. Так что, вам пора искать недвижимость в Ростове», - сказал Арахамия.

Украинский политик также выразил готовность «лично приехать, чтобы связать грузинских политиков с лидерами Европы, но при одном условии: для меня не имеет значения, как называется партия, не важна фамилия политика, главное, чтобы он не был пророссийским».

Между тем Кобахидзе считает, что Арахамия «несет ответственность за многое» и предсказывает ему потерю поддержки у народа. «Единственный, против кого, я думаю, будут введены санкции, - это сам Арахамия», - заявил председатель партии «Грузинская мечта».

«Все прекрасно знают, кто этот человек… ему вынесет санкции украинский народ за все, что он принес Украине. Арахамия ответственен за многое, все это оценит в первую очередь украинский народ. Мы не собираемся комментировать его высказывания», - сказал Кобахидзе.