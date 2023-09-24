В Чечне по поручению Кадырова изъяли тираж новых учебников истории

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил изъять весь тираж нового учебника по истории под редакцией Мединского, заявил председатель правительства республики Магомед Даудов. Власти Чечни обсуждают с Минпросвещения внесение правок в главу о репрессированных народах, пишет Кавказ.Реалии.

«Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», – написал Даудов.

Позже из текста записи был удален этот абзац – однако изначальный вариант заявления успел репостнуть министр информации Чечни Ахмед Дудаев. После того, как на информацию об изъятии тиража учебника обратили внимание СМИ, он также удалил свой пост.

Автор учебника Владимир Мединский, по словам Даудова, признал, что «данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести ее в порядок». Свои поправки в главу учебника Минпросвещению предложит уже созданная «рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы», сообщил он.