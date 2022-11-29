СМИ: в Чечне проходит военную подготовку отряд баталхаджинцев

На базе «Российского университета спецназа» в чеченском Гудермесе проходит обучение отряд из 31 участника ингушского религиозного братства баталхаджинцев, его возглавляет находящийся в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство Абубакар Аушев – об этом сообщает ставропольское издание Newstracker.

Источником информации о подготовке баталхаджинцев в Гудермесе стал распространившийся в социальных сетях видеоролик. На нем люди в камуфляже маршируют по плацу, звучат принятые среди кадыровцев возгласы «Аллаху Акбар – Ахмат cила!», человек, снимающий видео, говорит: «Подтянулись наши братья с Ингушетии, все заряженные, рвутся в бой».

Newstracker публикует фото предполагаемого шеврона этого отряда с надписями «Отряд БОБР Ахмат» и «Свобода или рай», последнее – отсылка к популярному нашиду. Издание утверждает, что аббревиатура БОБР расшифровывается как «Баталхаджинский отряд быстрого реагирования».

Ссылаясь на информированный источник в силовых структурах, Newstracker сообщает, что командиром предполагаемого отряда является Абубакар Аушев, находящийся в федеральном розыске по уголовным статьям о незаконном обороте оружия и покушении на убийство. Также в розыск объявлены и некоторые другие бойцы этого отряда. По данным телеграм-канала, предположительно связанного с силовыми структурами Ингушетии, Аушев в 2020 году совершил неудачное покушение на брата имама, критиковавшего баталхаджинцев.

В списке предполагаемых участников отряда баталхаджинцев есть и Ахмед Белхороев. Возможно, речь идет об Ахмеде Белхороеве, который был в кадре вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на видео, записанном последним в защиту баталхаджинцев и опубликованном в телеграм-канале Кадырова 2 ноября. Кадыров представил Ахмеда Белхороева как подполковника полиции, живущего с семьей и работающего в Чечне.

Newstracker обратился с запросами о комментариях в МВД Чечни, Минобороны России и «Российский университет спецназа» и не получил ответа. Источник издания в «университете спецназа» подтвердил, что там действительно завершает подготовку команда из примерно 30 жителей Ингушетии, и что этот отряд почти не контактирует с другими «добровольцами». Куда их направят после обучения, неизвестно.