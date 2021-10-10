В Чечне вводят ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В Чечне с 11 октября вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял глава регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев.

«С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев», – указано в подписанном Усмаевым документе.

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 94 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 186.

По данным официальных властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Ставропольском крае – 31, в Карачаево-Черкесии – шесть, в Северной Осетии и Адыгее зафиксировано пять летальных случаев, в Кабардино-Балкарии - четыре, в Дагестане, Калмыкии, Чечне и Ингушетии умерли по два человека в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 21 674 человека с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.

Ставропольский край + 367 (89 440 за все время пандемии)

Краснодарский край + 230 (76 141)

Дагестан + 119 (53 039)

Кабардино-Балкария + 92 (32 742)

Чечня + 70 (23 309)

Северная Осетия + 72 (23 660)

Ингушетия + 63 (22 164)

Карачаево-Черкесия + 61 (26 024)

Калмыкия + 58 (31 049)

Адыгея + 54 (20 153)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 397 721 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 10 октября, выявлено 7 775 365 заболевших коронавирусом.