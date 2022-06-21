Чеченский министр обвинил журналистку Первого канала в провокации

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев обвинил журналистку "Первого канала" Ирину Куксенкову в провокации и подрыве авторитета республики. Ранее она сообщила об обмене украинского парамедика Юлии Паевской с позывным "Тайра" на 20-летнего сына заместителя представителя главы Чечни в аннексированном Крыму Мурада Саидова Адама Саидова (Гриценко). Журналистка назвала обмен "левой мутной схемой".

О звонке Дудаева Куксенкова рассказала в своем Telegram-канале. По её словам, министр заявил, что ни Саидов, ни постпред Кадырова в Крыму Иса Хачукаев к обмену Паевской отношения не имеют. По утверждениям Куксенковой, именно они занимались сделкой, в результате которой за освобождение Адама Саидова якобы также заплатили 25 миллионов рублей.

"Эта история не про национальность, а про коррупцию… Мои источники, с которыми я работаю двадцать лет, продолжают стоять на своем и утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов, якобы, он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того, как Тайра оказалась на Украине…", – пишет Куксенкова.

Накануне вечером информацию об обмене сына опроверг сам Саидов. Он заявил, что Адам Гриценко "родился и вырос в Украине, является гражданином Украины и до сих пор находится в плену". Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале написал, что обмен "украинских нацистов" – не его прерогатива. Он также пригрозил журналистам, которые пишут об обмене, уголовным преследованием по статье о публичном распространении недостоверной информации об армии России.

Один из прихожан мечети при Исламском культурном центре Запорожья, в которую ходил Адам Саидов, заявил Кавказ.Реалии, что Паевскую обменяли на сына зампредставителя Кадырова в Крыму.

Кавказ.Реалии обратился за комментарием обстоятельств обмена Паевской к пресс-секретарю СБУ Артему Дехтяренко, но он не ответил на звонки. Редакция направила письменный запрос в адрес главы СБУ Ивана Баканова, на момент публикации ответ еще не поступил.

В марте Мурад Саидов уже сообщал о похищении своего сына украинскими военными. Через месяц Адам опроверг это в интервью местному журналисту Владимиру Золкину. Он рассказал, что его действительно задержали украинские силовики, которые поместили "в более безопасное место". Сын Саидова заявил, что ему действительно грозила опасность со стороны кадыровцев - он боялся стать для них "сакральной жертвой" ради пропаганды.

Где именно был Адам Саидов и сколько времени он провел в укрытии, он не уточнил. В ходе интервью он назвал кадыровцев "заблудшими" людьми и попросил чеченцев не принимать участия в войне в Украине. После этого интервью, в течение двух месяцев, о его местоположении и состоянии ничего не было известно.