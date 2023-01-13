В Чехии проходит первый тур президентских выборов

В Чехии 13 и 14 января проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Реальная борьба за выход во второй тур, по опросам и мнению большинства аналитиков, развернётся между тремя из них - это отставной генерал Пётр Павел, экономист Дануше Нерудова и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

Бабиш - бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Вердикт суда, по мнению ряда комментаторов, может добавить ему голосов. Ядро избирателей Бабиша - пенсионеры и люди с невысокими доходами.

Пётр Павел - кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жёсткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.

Дануше Нерудова - экономист, бывший ректор частного университета, в случае избрания станет первой женщиной на посту президента Чехии. Её кампания нацелена главным образом на молодых избирателей, она поднимает такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ. Как и Павел, выступает в поддержку Украины.

По опросам, несколько более предпочтительными видятся шансы Бабиша и Павела, причём в гипотетическом втором туре отставной генерал считается фаворитом.

Один из кандидатов - Ярослав Башта, бывший посол Чехии в Москве - выступает с тезисами о вине Запада за войну в Украине и призывает к снятию санкций с России. Его поддерживает националистическая партия SPD, по опросам, шансов на выход во второй тур у него нет.

Победитель выборов сменит на пражском Граде Милоша Земана, который, долгое время будучи одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, после 24 февраля резко ужесточил свою позицию по отношению к России.

Чехия - парламентская республика, однако фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.