В Чехии украли жеребца стоимостью в 18 тысяч долларов, который принадлежит Рамзану Кадырову

В поселке Крабчице на западе Чехии украли 16-летнего коня по кличке Зазу – местные власти подтвердили, что это один из коней, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову. Стоимость животного полиция оценивает почти в 400 тысяч чешских крон (это порядка 18 тысяч долларов США).

Как сообщает сайт Jezdci.cz со ссылкой на правоохранительные органы, кража произошла в ночь с 4 на 5 марта – похитителю удалось проникнуть в загон к коню, снять страховочную цепь и увести его. Владелец конезавода Darhorse Ростислав Копецкий подтвердил журналистам, что сейчас проводится расследование, но на этом основании отказался от дальнейших комментариев. В министерстве финансов Чехии изданию сообщили, что конь принадлежит Рамзану Кадырову, но от комментариев там также отказались.

Напомним, по данным на 2017 год, в Чехии находились три скаковых и два племенных жеребца Рамзана Кадырова. Их общая стоимость оценивалась в 6 млн долларов. Однако за два года до этого его лошади оказались арестованы из-за санкций после аннексии Крыма - им нельзя покидать Евросоюз, а полученную прибыль на скачках запрещено перечислять на счет Кадырова.

Жеребец Зазу уже попадал в новостные сводки - в 2014 году организаторы скачек в Германии отказались выплачивать 2 тысячи евро призовых также из-за европейских санкций.