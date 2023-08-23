В Чехии заблокированы активы оружейника Бориса Обносова и его зятя

Финансово-аналитическое управление Чехии заблокировало активы семьи российского гражданина, главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова в стране. Среди заблокированной собственности 14 квартир, зарегистрированных на Ростислава Зорикова, зятя Обносова. Заблокированы также акции российского военного промышленника в чешской компании.

Как сообщил телеканал ЧТ-24, эти действия стали реакцией на решение правительства Чехии включить Обносова и Зорикова в национальный санкционный список.

Теперь Ростислав Зориков не сможет продать или переписать на других лиц две свои квартиры класса «люкс» в пражском районе Баррандов и 12 квартир в районе Жижков. Согласно данным кадастра недвижимости, эти квартиры находятся в одном доме, которым Зориков владеет как физическое лицо. По тому же адресу зарегистрированы и фирмы, зарегистрированные россиянином ранее. Именно у этого дома недавно произошла стычка бизнесмена с гражданским активистом антипутинских взглядов, сообщает ЧТ-24.

Собственность семьи российского ракетостроителя оценивается более чем в 100 миллионов крон. Основная доля этого актива принадлежит Зорикову.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявило, что власти намерены задержать и наказать «всех тех, кто связаны с режимом Путина, активно ему помогает и получает выгоду от войны в Украине».

Ранее сообщалось, что зять главы российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Ростислав Зориков напал на активиста движения «Весна» в Праге.

В публикации утверждалось, что активист, имя которого не называется, «мирно протестовал» возле здания, принадлежащего Зорикову, когда тот подъехал на автомобиле и «набросился» на него.