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В Чите на митинге против роста цен призвали к отставке Путина
В Чите 4 июня состоялся митинг против роста цен. Активисты предложили внести в проект резолюции пункт об отставке президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент Сибирь.Реалии с места событий.
На митинге участники призывали власти обратить внимание на высокие цены и низкие зарплаты. Они потребовали ввести дополнительные пособия для всех граждан России, индексировать зарплаты и пенсии и демонополизировать рынок продовольственных товаров.
Проект резолюции вместе с внесенными поправками был принят присутствующими единогласно. По словам активистов, следующий митинг пройдёт в начале июля, после повышения тарифов на ЖКХ.
Другие новости дня
На Кубани нашли могилы военных – среди них подполковник ФСБ
На Славянском кладбище Краснодара обнаружены две новые могилы российских военнослужащих, предположительно погибших в ходе войны против Украины. Одна из них принадлежит подполковнику ФСБ Дмитрию Молчанову, об этом Кавказ.Реалии рассказал местный активист Виталий Вотановский.
Захоронения появились недавно. На могиле Молчанова сказано, что он погиб 29 мая 2022 года, ему было 46 лет. Как рассказал Вотановский, на его форме черного цвета - значок ФСБ в виде щита и меча. На могиле также лежат венки с лентами «От отдела».
Во второй могиле похоронен лейтенант Никита Мальковский, который погиб 27 мая. Ему было 28 лет. По словам Войтановского, судя по военной форме, возрасту и датам смерти похороненные участвовали в боевых действиях на Украине, однако об их гибели не заявлялось публично.
На этой неделе активисты нашли уже несколько новых могил российских военнослужащих, которые, предположительно, погибли в войне против Украины. Так, на кладбище Шелба в районе села Борисовки под Новороссийском похоронены шесть военных. На кладбище Анапы - восемь новых могил.
1 мая активисты Виталий Вотановский и Виталий Черкасов при посещении городского кладбища в районе хутора Копанского в Краснодаре обнаружили не менее восьми могил предположительно погибших в ходе войны в Украине. На это указывают фото похороненных в военной форме, флаги ВДВ и ВМФ над некоторыми могилами, а также даты смерти.
- На данный момент Кавказ.Реалии известны имена 584 погибших в Украине военных из числа уроженцев или жителей Юга и Северного Кавказа. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.
- По подсчетам «Русской службы Би-би-си», по состоянию на 30 мая было известно о 3052 погибших в Украине российских военнослужащих, из которых 152 человека – старшие офицеры. По оценкам журналистов, полученным в результате сопоставления публикуемой местными администрациями и СМИ информации с захоронениями на кладбищах, списки подтвержденных потерь могут содержать на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.
- Минобороны России публиковало информацию о потерях дважды: 2 марта сообщалось о гибели 498 человек, 25 марта – 1 351 человека. Украинская сторона утверждает, что потери российских войск на порядок выше.
- Накануне в селении Дышни-Ведено Веденского района Чечни похоронили двух местных жителей, убитых в ходе войны против Украины. Это Казбек Дебишев и Аслудди Мурадов. Также Росгвардия сообщила, что на войне с Украиной погиб уроженец Чечни сержант Адам Бисултанов - он был убит группой иностранных наемников.
В Тайване вспомнили погибших в протестах в Китае в 1989 году
Несколько сотен человек собрались на площади Свободы в центре Тайбэя, чтобы почтить память жертв разгона протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Тогда студенческие выступления были разогнаны армией, число погибших до сих пор скрывается компартией, однако правозащитники уверены, что речь может идти о тысячах убитых.
Собравшиеся развернули флаги в поддержку независимости Тибета и демократического движения в Гонконге, передает Центральное новостное агентство Тайваня. Перед мемориалом Чан Кайши на площади была установлена реплика монумента «Столп стыда» в память о погибших. Оригинал был установлен в Гонконге, но демонтирован после того, как китайские власти фактически уничтожили демократическое движение в городе в 2021 году.
В Китае власти запрещают вспоминать о событиях 1989 года, до прошлого года единственным исключением был Пекин. Один из лидеров протестных выступлений 1989 года Чжоу Фэнсуо в видеообращении к собравшимся в Пекине сказал, что китайцам важно помнить об идеалах, ради которых пожертвовали своими жизнями протестующие - свободе и демократии.
Футбол: Армения победила Ирландию в рамках розыгрыша Лиги наций
Национальная сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Ирландии со счетом 1:0 в первом матче в рамках турнира Лиги наций (1-я группа Лига «B»), который прошел в субботу в Ереване.
Единственный гол в матче на 74-й минуте забил Эдуард Сперцян, пишет Радио Азатутюн.
Следующий матч в рамках текущего турнира сборная Армении проведет на выезде против сборной Шотландии 8 июня, а 11 июня в Польше армянские футболисты проведут выездной матч против сборной Украины.
Министр образования Украины поблагодарил Грузию за поддержку украинских детей
Министр образования Украины Сергей Шкарлет благодарит Грузию за поддержку украинских детей. Как отметил министр, Грузия продемонстрировала большую, сильную поддержку Украины во время войны, сообщает Общественный вещатель.
«Это большая, мощная поддержка Украины во время войны. Более 100 стран открыли украинские классы и выделили образовательное пространство для наших детей, и это очень важно для всех украинцев. Мы должны сохранить эту стратегию, чтобы процесс обучения украинских детей не останавливался. У наших учащихся должна быть возможность получения образования, которое имеет важное значение для их будущего. Большое спасибо грузинскому народу, всей Грузии, нашим друзьям за эту важную и мощную поддержку. Еще раз спасибо», - сказал Сергей Шкарлет.
Решением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в 41-й общеобразовательной школе имени Грушевского в Тбилиси и 20-й общеобразовательной школе в Батуми созданы украинские секторы, где украинские учащиеся имеют возможность получать общее образование по единому украинскому учебному плану и учебникам, как в Украине.
По решению правительства Грузии учащиеся, которые в результате войны в Украине не имеют возможности продолжить общее образование в украинских школах и изъявят желание продолжить обучение в Грузии, зачисляются в школы по упрощенной схеме. По имеющимся данным, в Тбилиси и регионах уже зачислено более 1000 учащихся разного возраста. В настоящее время на украинском секторе в Тбилиси и Батуми обучаются более 400 детей.
Казахстан переименовал марку своей нефти из-за санкций против России
Казахстан изменил название марки своей нефти, чтобы при экспорте из морских портов России ее не путали с нефтью российского происхождения, попавшей под западные санкции. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники.
«В связи с недавними значительными геополитическими изменениями ... и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года применяется следующее название сорта - KEBCO (Казахстанская экспортная смесь сырой нефти)», - пояснила казахстанская компания «СНПС-Актобемунайгаз».
Информацию о переименовании марки подтвердили четыре источника в казахстанских нефтяных компаниях, осуществляющих транзит через российские морские порты. По словам источников, казахстанские нефтедобытчики надеются добиться более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу, если в документах будет четко указано, что она не из России.
Источники утверждают, что изменения вступят в силу с понедельника, 6 июня. В Министерстве энергетики Казахстана отказались комментировать этот вопрос.
Через российские морские порты идет 20% экспортного потока казахстанской нефти. В 2021 году Казахстан отправил таким образом около 13,3 миллиона тонн топлива. Нефть, добытая на территории Казахстана, не подпадает под западные санкции, однако, как сообщают трейдеры, казахстанские поставки неоднократно путали с российскими. Переименование марки, по их мнению, поможет избежать санкционных рисков и проблем с финансированием.
- В пятницу, 3 июня, Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, новые санкции предусматривают частичное эмбарго на российскую нефть. Поставки морем, на которые приходится 75% российского нефтяного экспорта в Европу, будут полностью запрещены. В виде исключения Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии разрешат получать нефть по трубопроводу «Дружба».
- К концу 2022 года, по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт российской нефти в страны ЕС сократится на 90%.
Всехсвятский скит Святогорской лавры сгорел из-за обстрелов
В Донецкой области из-за обстрелов сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры. Это самый большой деревянный храм Украины.
2 июня официальный сайт Московского патриархата сообщал, что 30 мая в результате обстрела лавры погибли двое монахов и монахиня, трое получили ранения.
В штабе так называемой «ДНР» 4 июня сообщали, что за Святогорск «идут бои», а войска выходят в тыл к селу Маяки, что к югу от лавры. Судя по карте фронта на сайте американского Института по изучению войны, Святогорск и Маяки еще под контролем Украины, но российское наступление в тех краях идет по нескольким направлениям.
Минобороны России заявило, что скит подожгли солдаты ВСУ при отступлении из Святогорска, а российские военные не ведут боевых действий в этом районе.
В то же время украинское издание «Страна» со ссылкой на офицера 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко, который первым опубликовал фото пожара, пишет, что скит загорелся от российских обстрелов.
Житель Дагестана отсудил полтора миллиона рублей за незаконный арест и пытки
Суд в Махачкале обязал Министерство финансов России выплатить Гусейну Магомедалиеву компенсацию в размере полутора миллиона рублей и двадцать тысяч рублей за оплату услуг адвоката. Ранее Магомедалиева обвинили в содействии терроризму и отправили в следственный изолятор, однако следствие не смогло доказать его вину. Об этом рассказывает «Кавказ.Реалии».
Согласно материалам дела, которые есть у «Кавказ.Реалии», Магомедалиев находился под арестом почти одиннадцать месяцев, после чего меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Позже уголовное дело прекратили и признали право Магомедалиева на реабилитацию.
В своем иске Магомедалиев пожаловался на условия содержания в СИЗО: на температуру и влажность в камере, отсутствие горячей воды, постоянно включенный свет и душ раз в неделю. Также он заявил о пытках. По словам Магомедалиева, его неоднократно избивали сотрудники полиции, он писал об этом заявления, но жалобы оставались без надлежащего расследования. Кроме того, следует из иска, семья Магомедалиева оказалась в трудном материальном положении, поскольку он не мог обеспечивать родных, пока находился в СИЗО.
Магомедалиев потребовал взыскать с Министерства финансов России пять миллионов рублей компенсации и 45 тысяч рублей за оплату услуг адвоката. Минфин возразил, что сумма ничем не подтверждена, и попросил суд не удовлетворять иск Магомедалиева. В итоге судья удовлетворил иск частично, снизив общую сумму более чем в три раза. Магомедалиев не согласился и сейчас оспаривает приговор в Верховном суде Дагестана.
Сухуми и Цхинвали могут привлечь к разработке трибунала над украинскими военнопленными
Власти самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия могут принять участие в разработке «устава международного трибунала над украинскими боевиками». Об этом заявила заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока, пишет SOVA.
«Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, России. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии. Надеюсь на это», - сказала она.
На данный момент идет подготовка документов для трибунала над украинскими военнопленными. Первое, промежуточное заседание планируется провести в Мариуполе в конце лета. Инициаторы утверждают, что разработают устав трибунала в соответствии с нормами международного права и с учетом уголовного и уголовно-процессуального кодексов России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Умер Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко
Один из фигурантов дела об убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Лугового – второго фигуранта дела об отравлении Литвиненко.
Источник в окружении Ковтуна сообщил ТАСС, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Утверждается, что Ковтун умер в одной из московских больниц.
- Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, который получил политическое убежище в Великобритании и сотрудничал с разведкой, умер в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным британских правоохранительных органов, Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.
- Ковтун, Луговой и власти России отрицали причастность к убийству Литвиненко.
- В заключительном докладе по делу о смерти Литвиненко следствие заявило, что это было убийство, которое совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, а операция по устранению Литвиненко была, «вероятно», лично одобрена директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным.
- 22 сентября 2021 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство Александра Литвиненко. Причастность российских властей к убийству суд охарактеризовал как prima facie, то есть «самоочевидную». ЕСПЧ отметил, что российские власти не предоставили каких-либо убедительных объяснений, которые опровергали бы британскую версию событий, а также сами не расследовали убийство должным образом.
В Москве прошло заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию на Южном Кавказе
Накануне, 3 июня, в Москве состоялось 10-е заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, пишет Радио Азатутюн.
Как сообщает правительство РФ, «стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения».
«Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения.
Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных связей в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ
В Чечне убили и тайно похоронили участников группового секса
Пропавшие несколько недель назад в Грозном трое местных жителей были убиты и похоронены на кладбище в селе Ведено. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах Чечни.
Несколько недель назад в сети были опубликованы фото и видео с участием двух мужчин и двух женщин, которые употребляли похожее на наркотики вещество, а также принимали участие в групповом сексе.
О том, что они пропали, было известно еще в середине апреля. Несколько телеграм-каналов сегодня, 3 июня, написали, что видео в итоге дошло до руководства Чечни, и полицейским было приказано задержать людей, которые были на этом ролике. После этого о судьбе троих задержанных ничего не было известно. Только то, что одну из девушек, запечатленных на видео, отпустили, так как она не является чеченкой.
В пресс-службе МВД по Чечне отказались прокомментировать информацию о пропаже людей, заявив, что она не соответствует действительности.
Как удалось выяснить Кавказ.Реалии, исчезнувших похоронили две недели назад. Собеседник редакции из правоохранительных органов не смог уточнить, от чего именно они умерли, но отметил, что они были убиты, а тела привезли на кладбище в село Ведено на машине скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля.
Один из жителей Веденского района рассказал редакции, что на кладбище в селе находятся три свежие безымянные могилы, но принадлежат они не местным.
- В Чечне практикуются внесудебные пытки и казни не только по отношению к критикам режима, но и к людям, которые ведут не приветствуемый главой республики Рамзаном Кадыровым образ жизни, прежде всего – представителям ЛГБТ. Первыми, кто открыто заговорил о преследованиях из-за сексуальной ориентации в Чечне, стали житель Грозного Амин Джабраилов и уроженец Омской области Максим Лапунов. Они оба были арестованы и провели некоторое время в камерах в различных тюрьмах, где их избивали, пытали током и требовали назвать других представителей ЛГБТ-сообщества.
- В феврале по дороге из аэропорта Грозного в Беслан исчезли жительница Северной Осетии Римма Гаглоева и подвозивший ее ингушский таксист Адам Арсанов. Их до сих пор не нашли. Племянник Гаглоевой обвиняет в похищении силовиков из Грозного и связывает его с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: по его словам, она «снимала сглаз».
CNN: ЕС, США и Великобритания обсуждают план прекращения войны
Евросоюз, США и Великобритания последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
По словам собеседников телеканала, во время встреч, в частности, обсуждался план Италии, который предусматривает полную автономию Крыма и Донбасса.
Как пишет CNN, цель этих встреч – определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения.
Украина не участвует в этих обсуждениях напрямую. Как пишет CNN, это противоречит позиции США – «ничего об Украине без Украины». При этом отмечается, что США не оказывают давления на Украину и не подталкивают ее к переговорам с Россией.
Пока что неясно, приведут ли эти обсуждения к переговорам между Россией и Украиной. По данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем.
При этом чиновники США и западных стран сообщили CNN о нарастающей обеспокоенности насчет того, что война может затянуться на годы, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению.
В соборе Светицховели сегодня поминают царя Ираклия и других царей и цариц Грузии
В соборе Светицховели сегодня, 4 июня, проходит молебен за упокой души царя Ираклия II и других царей и цариц Грузии, сообщает Общественный ващатель.
По словам главы отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви протоиерея Андриа Джагмаидзе, неосторожные заявления о царе Ираклии вызвали возмущение в обществе.
«Совершается молитва за царя Ираклия и за упокоенных здесь святых. Присутствуют верующие как из Тбилиси, так и из регионов. Время от времени неосторожные высказывания на самые острые темы вызывают противостояние в обществе, вызывают у людей обиду, душевную боль и нужно быть единодушными и молитвенно преодолевать любое недовольство внутри нас. Вы знаете, что высказывания об Ираклии II вызвали во многих людях негодование, и за этим последовало вот это», - сказал протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Ранее Патриархия выступила с обращением к прихожанам, собравшимся в Светицховели 4 июня, в котором говорится, что «каким бы провокационным ни казался нам вопрос, не будем выходить за рамки христианского образа жизни, и таким путем почтим память достойных чад Грузии».
- Подписав Георгивский трактат, Ираклий II отвергал суверенные права Ирана или какого-либо иного государства на свою страну, признавая над собой лишь верховную власть и покровительство России. Споры вокруг этой темы разразились с новой силой с подачи оппозиционера, писателя и советского диссидента Левана Бердзенишвили. Он провел исторические параллели, сравнив политику Ираклия II и правительства «Грузинской мечты» во главе с премьером Ираклием Гарибашвили.
- «Покуда царь Ираклий не объявлен предателем, Гарибашвили выйдет и скажет: «Хотите войны?». Это говорил и Ираклий: «Войны хотите?» … Я не хочу войны, никто не хочет, однако, когда всю Грузию сдали, когда контролировалась только Кахетия, кто дал ему такое право?», - заявил Бердзенишвили в эфире одного YouTube-канала.
- Некоторые историки не согласились с оценкой Бердзенишвили. Например, доцент Государственного университета Илии Бека Кобахидзе написал в Facebook: «Тезис о том, что Ираклий II является «предателем», потому что он связал нас с Россией, означает перенос Ираклия в ХХ и ХХI века, и эти рассуждения не имеют ничего общего с наукой».
- Процессы быстро вышли за рамки профессиональной критики, в социальных сетях началась настоящая «травля» Бердзенишвили. Как указывает НПО «Детектор мифов», по Facebook стали распространяться разные фразы Бердзенишвили о царе Ираклии II – все они были вырваны из контекста и снабжены оскорбительными комментариями. Позже на площадке manifest.ge появилась петиция, авторы которой требовали «запретить Бердзенишвили общаться со студентами в плане образования».
- 28 мая митинг «В защиту Ираклия II» прошел у дома-музея царя в кахетинской столице Телави. К акции присоединились несколько десятков человек, среди которых были общественные деятели, открыто поддерживающие партию власти. Участники акции сообщили, что гордятся царем Ираклием II и никому не позволят искажать историю. Прозвучало от них и требование о канонизации Ираклия II.
Студентам ТГУ не разрешили сдавать экзамены дистанционно из-за проблем с арендой жилья
Администрация крупнейшего в Грузии вуза готова бесплатно предоставить части студентов общежитие на один месяц. Академический совет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (ТГУ) принял соответствующее решение в ответ на требования учащихся о проведении экзаменов в дистанционной форме.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», на состоявшемся накануне, 3 июня, заседании совет пришел к выводу, что «финальные экзамены должны быть проведены в очном формате, поскольку это справедливая форма оценки знаний».
«Академический совет ТГУ дает администрации рекомендацию предложить бесплатное размещение в университетском общежитии (преимущественно на Лиси) в течение одного месяца студентам, которые проживают в высокогорных регионах или тем, для кого путь к экзаменационным центрам сопряжен с определенными трудностями», - приводит заявление совета грузинская служба Радио Свобода.
Академический совет также одобрил предложение администрации ТГУ об освобождении от платы за общежитие на время экзаменов тех студентов, которые сейчас проживают там.
- Протесты студентов ТГУ продолжаются уже более месяца. Они начались в конце апреля, когда после пандемии коронавируса все вузы вернулись к обычному режиму работы. Участники акций требовали сохранения гибридной формы обучения, чтобы иногородние студенты могли оставаться на «дистанционке», а проживающие в Тбилиси – учиться очно. Как поясняют учащиеся, из-за большого количества приезжих после начала войны в Украине в Тбилиси взлетели цены на недвижимость, и теперь студентам из регионов сложно найти квартиру в столице Грузии.
Гахария: Власть в Грузии не проевропейская и не пророссийская, а «пробидзиновская»
Во главе нынешней, полностью консолидированной власти в Грузии стоит Бидзина Иванишвили. Об этом заявил бывший соратник основателя «Грузинской мечты» и экс-премьер, ныне лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.
Политик призвал не обманывать себя и осознать, что даже формальных главы правительства или лидера правящей партии сегодня быть не может, пишет SOVA.
«Мечта» сегодня не проевропейская и не пророссийская, к сожалению, она и не прогрузинская. «Мечта» – своя, она хочет иметь власть. Она пробидзиновская. Вся эта структура служит сохранению этой консолидированной власти», - сказал Гахария в эфире Palitra News.
Гварамия требует от «Рустави 2» компенсацию в 5 млн долларов
Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия требует от владельцев телеканала компенсацию в размере 5 миллионов долларов за нарушение условий трудового договора. Об этом сообщил журналистам адвокат Гварамия Дмитрий Садзаглишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам юриста, новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши в 2019 году освободил Гварамия с занимаемой должности, хотя срок его контракта истекал только 31 декабря 2020 года.
«Ника Гварамия был освобожден с занимаемой должности Кибаром Халваши с грубым нарушением требований этого договора, из-за чего [у Гварамия] возникло право затребовать 5 миллионов долларов», - сказал Садзаглишвили.
Адвокат пояснил, что они письменно уведомили о ситуации и своих требованиях руководство «Рустави 2» и теперь ждут ответа, от которого будут зависеть их дальнейшие шаги.
- 46-летний Ника Гварамия - один из самых ярых критиков правительства «Грузинской мечты». Он возглавлял «Рустави 2» в 2012-2019 годах. В июле 2019 года был уволен новым владельцем телеканала Кибаром Халваши после решения Европейского суда по правам человека. В настоящее время Гварамия является гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари», который входит в число лидеров грузинского рынка.
- Тбилисский городской суд в мае текущего года приговорил Гварамия к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями. Прокуратура обвиняла его в том, что он нанес материальный ущерб компании «Рустави 2» и действовал в ущерб интересам телекомпании, получив взамен в фактическое пользование дорогостоящий автомобиль.
«Аэрофлот» отказался от полетов на Шри-Ланку после ареста лайнера
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отказался от полетов на Шри-Ланку после того как суд в Коломбо задержал самолет перевозчика. Об этом говорится на сайте компании.
В сообщении ситуация в стране названа «неблагонадежной». Перевозчик пообещал вывезти пассажиров, находящихся на острове.
Задержание самолета Airbus A330 произошло 2 июня. Суд сделал это по требованию ирландской лизинговой компании, которой принадлежит борт. Российские перевозчики отказались возвращать часть своих самолетов владельцам после того, как их обязали сделать это западные санкции.
- На ситуацию отреагировал российский МИД. Он заявил протест послу Шри-Ланки в Москве и потребовал «урегулировать проблему».
- Российские авиакомпании отказались от многих направлений из-за санкций и из-за возможного ареста лайнеров.
Сеть отелей Marriott объявила об уходе из России
Международная гостиничная сеть Marriott объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.
Причиной остановки деятельности называют санкции, которые были введены Евросоюзом, США и Великобританией в отношении России из-за вторжения в Украину. Компания заявляет, что продолжение работы в стране стало невозможным.
Сеть Marriott работала в России 25 лет. В начале марта компания объявила о том, что закрывает свой офис в Москве, а также приостанавливает инвестиции и открытие новых отелей на территории России. Такое же решение приняли сети отелей Hilton и Hyatt.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Абхазская Служба госбезопасности возбудила дело против блогера Даура Буава
19 мая 2022 года Следственным отделом Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «государственная измена» в отношении уроженца Тварчели Даура Буава, 1994 года рождения, в настоящее время, находящегося на территории, подконтрольной официальным властям Грузии.
В информации СГБ говорится: «Предварительным следствием установлено, что в октябре 2021 года в социальной сети «Tik Tok», на странице «@tarielovich78», зарегистрированной на имя гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича, обнаружены публикации в форме видеосюжетов, содержащие прямые и скрытые призывы к неограниченному кругу пользователей, направленные в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия. Умышленное совершение гражданином Республики Абхазия Буава Д.Т. противоправных действий, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В данных публикациях осуществляется пропаганда присоединения суверенной Республики Абхазия к Грузии в качестве автономной Республики, с закреплением правового статуса в конституции Грузии. Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия».
Как заявляют в СГБ, «14 января 2021 года по инициативе Даура Буава гражданину Абхазии Дато Хаджимба, переехавшему со своей супругой на ПМЖ в Грузию, по госпрограмме была выделена квартира в Тбилиси. Тем самым Буава Д.Т. пропагандировал благоприятные условия проживания для граждан РА на территории Грузии.
Примерно в начале марта 2022 года Буава Д.Т. на территории Грузии в городе Тбилиси организовал встречу и снял очередной видеоролик с гражданином Республики Абхазия Маргия Самсоном Важавичем, проживающим в городе Ткуарчал. В связи, с чем по месту проживания Буава Д.Т. и Маргия С.В. в городе Ткуарчал был проведен обыск, с целью обнаружения и изъятия возможных предметов и документов, свидетельствующих о противоправной деятельности последних, имеющих значение для уголовного дела.
Также Буава Д.Т. в 2015 году на территории Российской Федерации был объявлен в федеральный розыск по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия».
Акция протеста армянской оппозиции у правительственных дач сопровождалась столкновениями
Акция протеста оппозиции у правительственных дач в Ереване сопровождалась столкновениями, правоохранители применили спецсредство - световошумовые гранаты, а также провели задержания протестующих.
Полиция пока не сообщает информацию о том, сколько активистов задержано.
Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что у него есть информация, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.
Неизвестно, сколько человек пострадали, но на кадрах видео видны машины скорой помощи.
Министерство здравоохранения сообщает, что вследствие инцидента в разные медицинские центры доставлены 35 граждан. В числе пострадавших есть как гражданские лица, так и сотрудники полиции. Все в настоящее время проходят обследование.
Как сообщили Радио Азатутюн в университетской больнице «Гераци», в больницу были доставлены 27 граждан, в том числе 21 полицейский, 6 гражданских лиц, из них две женщины.
Путин предложил вывезти зерно с Украины через Мариуполь, Румынию и Беларусь
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать вывозу зерна с Украины. Он предложил сделать это через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь. Фрагмент интервью транслировал канал «Россия-24».
Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов Украины в случае, если Киев расчистит фарватер от мин. По его словам, Москва обещает не использовать это для наступления военных. Политик отрицает, что ситуация на продовольственном рынке ухудшилась из-за России, заявив, что негативная динамика началась еще до войны.
Россия и Украина входят в пятерку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъем цен на зерно и на топливо сказывается на цены на любой еде. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.
ООН призвала Россию позволить вывезти зерно из российских портов. Эта тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Москва заявляла, что готова нарастить поставки продовольствия, если с неё будут снятые санкции, введённые из-за войны в Украине. Госдепартамент США в ответ на это указал, что санкции США разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, а значит, не влияют на поставки.
Гарибашвили: ЕС очень обрадует Россию, если откажет Грузии
Евросоюз сделает ошибку, если откажется предоставить статус кандидата Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе (GLOBSEC). «Представим, что ЕС не предоставил нам статус кандидата, кто будет обрадован этим решением? Только Россия!», - цитирует Гарибашвили агентство «Новости-Грузия».
Он отметил, что это же касается Украины и Молдовы. «Думаю, мы должны убедить наших европейских друзей предоставить статус кандидатов всем трем странам… Сейчас исторический момент. Очередь за ЕС - он должен решить, поддерживает ли Европа своих союзников, партнеров и единомышленников в это очень полное вызовов время», - заявил глава правительства.
Гарибашвили подчеркнул, что Грузия всегда была на передовых позициях среди стран Восточного партнерства, на данный момент выполнив 45% соглашения об ассоциации и успешно продвигаясь по соглашению о свободной торговле. По его словам, статус кандидата для Грузии станет «дополнительной мотивацией и побуждением страны к продолжению реформ».
«Грузия не та страна, которая всегда просит что-то незаслуженно. Наоборот, мы содействующие… Мы, грузины и Грузия, всегда там, где это нужно Европе, где это нужно миру, международному сообществу» - сказал премьер, напомнив вклад страны в операциях в ЦАР, Ираке и Афганистане.
- Изначально власти Грузии заявляли, что заявка в ЕС будет подана в 2024 году. Но последние события это ускорили: Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, сразу вслед за Украиной. Три страны уже прошли первый этап - заполнили опросники Еврокомиссии и ждут первых оценок.
Сторонники армянской оппозиции окружили здание правительства в Ереване
Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики по нагорно-карабахскому вопросу, сегодня после недолгого митинга на площади Франции двинулись к зданию правительства в центре Еревана, перекрыв входы и выходы в здание, сообщает Радио Азатутюн.
По словам лидеров протестного движения, все входы и выходы в центральное здание правительства на данный момент перекрыты.
Оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян объявил на площади Франции, что они идут к зданию правительства, потому что сегодня день водораздела в плане понимания того, «кто с народом, а кто против».
Он напомнил, что депутаты от правящей партии «Гражданский договор» сегодня не явились в парламент, вследствие чего из-за отсутствия кворума не было проведено внеочередное заседание парламента.
В повестке дня заседания, инициированного двумя оппозиционными фракциями Национального собрания, «Айастан» и «Честь имею», был один вопрос – проект заявления НС в связи с армяно-азербайджанскими и армяно-турецкими отношениями.
Ишхан Сагателян заявил, что, поскольку парламентом фактически управляет исполнительный орган, то они будут предъявлять свои требования непосредственно перед зданием правительства.
Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой и основателя «Яндекса»
Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют приближенной Владимира Путина.
В рамках шестого пакета санкций в список также были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в РИА "Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса" Петр Акопов и жена миллиардера Алексея Мордашова Марина.
Под санкции попали глава и замруководителя "новой администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – Евросоюз считает их причастными к убийствам мирных жителей в Буче.
Из юридических лиц в санкционный список включены УАЗ, КАМАЗ, "Военторг" и компания "Сухой".
В общей сложности в санкционные списки добавлены 65 физических лиц и 18 компаний.
Ранее 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Также ЕС расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
- Шестой пакет санкций обсуждался с конца апреля. Наибольшие споры вызвало нефтяное эмбарго. Венгрия активно выступала против запрета импорта трубопроводной нефти и в конце концов добилась своего. 30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учетом этого исключения для трех стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
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