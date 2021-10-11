В Дагестане 15-летний школьник убил одноклассника ножом

«Я и Ника Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов», - написал из тюрьмы экс-президент Михаил Саакашвили, отвечая на сегодняшнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия».

Премьер заявил о противостоянии в самой крупной оппозиционной партии Грузии и

упрекнул соратников Саакашвили. По его словам, это они дали ему неправильную информацию о ситуации в Грузии, в итоге он попал в тюрьму, а нынешний председатель основанной им партии «Единое национальное движение» Ника Мелия делает «лицемерные заявления», требуя его освобождения, хотя на самом деле Мелия «больше всех этому рад».

Между тем Михаил Саакашвили заявляет, что слухи о его противостоянии с Мелия являются ложью. «Я и Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, освободим страну вместе - я и Мелия», - написал Саакашвили в письме, которое журналистам зачитала член ЕНД Эка Херхеулидзе.

Она также назвала ложью утверждение Гарибашвили о том, что в тюрьме Саакашвили съел полкилограмма меда. По словам Херхеулидзе, использовать мед вместо сахара Саакашвили посоветовал врач.

«Саакашвили приобрел пять небольших баночек меда, по 50 граммов каждая. После того, как Миша узнал, что этим спекулируют и могут использовать, чтобы бросить тень на его голодовку, он попросил передать всем, что он сдал назад четыре банки меда и попросил составить об этом акт с подписью», - сказала Херхеулидзе.

По ее словам, вся сегодняшняя встреча представителей оппозиции с Саакашвили была посвящена предстоящим выборам и он «мало говорит о своем здоровье, чтобы не терять время».