Новости
В Дагестане похороны 19-летнего убитого переросли в драки с полицией
В дагестанском селе Каякент в ходе похорон 19-летнего местного жителя начались массовые беспорядки. Родственники и односельчане покойного вышли на акцию протеста в Каякентском районе республики, требуя наказать виновных в его смерти. На стихийный митинг собрались несколько десятков местных жителей, сообщает Кавказ.Реалии.
Телеграм-канал дагестанской газеты «Новое дело» опубликовал видео женщин, держащих плакаты с надписями «требуем справедливости» и «убийцы за решетку». Они высказывают претензии стоящему рядом с ними сотруднику полиции, указывая, что расследование убийства продолжается уже два месяца, а все виновные до сих пор не арестованы.
По сообщению издания Activatica, начавшие разгонять акцию сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением. На видео с места событий видно, что полицейские дерутся с людьми на проезжей части, а затем преследуют людей даже в магазинах. Над шоссе летят вертолеты, предположительно с подкреплениями для подавления протестов. В местных телеграм-каналах утверждается, что часть силовиков переброшена в Каякент и окрестности из других районов Дагестана.
Вечером в понедельник телеграм-канал «Утро Дагестана» сообщил, что стихийный митинг в Каякенте был разогнан полицией, многие участники были избиты. Из-за этого на вторник назначен новый сход жителей Каякента. Они призывают жителей соседних сел приехать и присоединиться к ним.
19-летний Магомед Султанов был убит 10 ноября. Пятерых подозреваемых в убийстве задержали, но позже всех отпустили. Пришедшие на митинг заявляют, что задержанных отпустили из-за их влиятельных родственников.
- После убийства Султанова 24 ноября в Каякенте уже проходила акция протеста. Тогда МВД по Дагестану заявило, что «беспокойство сельчан о том, что виновный до сих пор не задержан, безосновательно».
Другие новости дня
800 пассажиров неделю не могут сойти с круизного лайнера в Австралии
Круизному лайнеру «Викинг Орион» с 800 пассажирами на борту не разрешили пришвартоваться в четырех портах Новой Зеландии и Австралии из-за наросших на корпус микроорганизмов, передает Би-би-си.
Судно отправилось в путешествие из Новой Зеландии 26 декабря. С тех пор его пассажиры не выходили на берег: ему отказали в швартовках, которые были предусмотрены маршрутом. На корпусе был обнаружен бионарост – скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных, которые могут оказаться опасными для местной среды.
В департаменте рыболовства Австралии заявили, что корпус судна должен быть очищен перед заходом в территориальные воды страны. Там подчеркнули, что удаление бионаростов является «обычной практикой».
В пятницу капитан корабля написал пассажирам письмо. В нем он извинился за то, что «круиз не соответствует их ожиданиям», и сообщил, что в ближайшие дни им будет предложена компенсация.
Австралия обладает рядом уникальных представителей флоры и фауны, страдающих из-за воздействия инвазивных видов. Власти страны пытаются уничтожить популяцию ввезенных европейцами кроликов, красных лис, тростниковых жаб, одичавших кошек, шмелей и ос.
В стране строго контролируется ввоз животных, растений и продуктов питания. Например, ввоз домашних хомяков может быть наказан тюремным сроком до пяти лет.
Би-би-си: в Украине погибли уже 538 российских мобилизованных
С начала частичной мобилизации на войне в Украине погибли уже как минимум 538 мобилизованных россиян. Об этом сообщает Би-би-си, которое совместно с изданием «Медиазона» ведет поименный подсчет умерших. Журналисты подчеркивают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.
В это число не входят данные о погибших при обстреле в новогоднюю ночь переоборудованного под казарму здания ПТУ в Макеевке Донецкой области, поскольку их имена пока не известны и разбор завалов еще не окончен. Министерство обороны России признало гибель 63 человек, также многие считаются пропавшими без вести. Телеграм-каналы со ссылками на свидетельства очевидцев заявляют, что число погибших в Макеевке может достигать нескольких сотен.
В прошлый раз Би-би-си и «Медиазона» публиковали данные о погибших российских военнослужащих 9 декабря. Тогда, по их подсчетам, было известно о смерти около 10 тыс. военных, из них 430 – мобилизованные. 36 мобилизованных умерли на территории войсковых частей в России, не успев попасть на фронт. Основные причины их смерти – сердечные приступы, несчастные случаи и злоупотребление алкоголем.
По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны.
- Российская и украинская армии не раскрывают цифры своих боевых потерь. Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и ранеными у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
В Белгородской области обстреляли два села. Пострадавших нет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два населенных пункта недалеко от границы с Украиной были подвержены обстрелу. Речь идет о селе Вязовое в Краснояружском районе и селе Муром в Шебекинском округе.
В селе Вязовое повреждены линии электропередач. На месте работают аварийные службы. Также в одном из частных домов выбиты окна, посечен фасад и забор, сообщил губернатор. Пострадавших нет.
В Муроме повреждены окна и крыши в двух частных домах, один автомобиль. Снаряды, по словам Гладкова, попали и на местное кладбище. Повреждены не менее 15 могил.
Кроме того, утром 2 января глава Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинским беспилотником Климовского района. Поврежден объект энергоснабжения, в поселке нет света, заявил Богомаз в своем телеграм-канале, не уточнив название населенного пункта и подробностей инцидента.
Украина заявления губернатора Белгородской области и главы Брянской области не комментировала.
- О взрывах в ночь на 2 января сообщали и жители Воронежа, утром информацию подтвердили власти региона. Российские военные сбили над городом разведывательный беспилотный аппарат, запущенный с территории Украины. В Воронеже находится военный аэродром Балтимор, где базируется бомбардировочная авиация Западного военного округа.
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Курской и Белгородской областей, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.
Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию
Часть украинских граждан, получивших временное убежище в Эстонии, сможет переехать в Финляндию. Соглашение об этом две страны подписали в конце прошлого года. Оно вступило в силу 1 января. Финляндия готова принимать по 50-100 украинцев с территории Эстонии еженедельно. Перевозить их из Эстонии будут автобусы и паромы за государственный счет.
С начала войны Эстония приняла около 41 тыс. украинских беженцев. Финляндия - примерно столько же, однако Финляндия по площади в 7,5 раз больше Эстонии, а по населению - в четыре раза.
По словам представителя МВД Эстонии Сильвестра Стыуна, сейчас у Эстонии есть возможности для приема новых беженцев, однако ее ресурсов для долговременной поддержки вскоре может оказаться недостаточно. Для успешной интеграции беженцам должны быть предоставлены доступ к медицинской помощи, образованию и курсам эстонского языка. Финляндия, например, уже запустила программы школьного обучения для украинских детей.
Как заявила еще одна представительница эстонского МВД Мари Хелениус, несмотря на продолжающееся разрушение российскими бомбежками украинской энергетической инфраструктуры и наступление зимы, заметного роста числа беженцев в последние месяцы не случилось. Тем не менее Эстония ожидает, что в 2023 году временной защиты у нее попросят еще около 40 тыс. украинцев, и намерена решать проблемы их размещения совместно с Финляндией.
- С начала военного вторжения России в Украину временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,7 миллионов граждан Украины. Им предоставляется вид на жительство, социальная помощь и разрешение на трудоустройство.
СБУ подозревает Эльвиру Набиуллину в «организации рублевой зоны»
Служба безопасности Украины заявила, что подозревает главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в незаконном введении «рублевой зоны» на аннексированных территориях Украины, что расценивается как личное соучастие в покушении на территориальную целостность страны.
Согласно расследованию, именно Набиуллина распорядилась открыть филиалы Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финансовых учреждений. Кроме того, глава российского Центробанка помогала оккупационным администрациям, назначенным из Москвы, блокировать обращение гривны, говорится в заявлении СБУ. Полученные таким образом «рублевые» поступления были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса России.
Согласно заявлению ведомства, Набиуллиной объявлено о её статусе подозреваемой по статье уголовного кодекса Украины о действиях представителя власти с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствий. Наказание по этой статье – от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Москва признала гибель 63 военных при ударе в Макеевке
Министерство обороны России подтвердило, что 1 января вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Макеевке Донецкой области. Как сообщает Минобороны, в результате удара ракетами HIMARS погибли 63 российских военных. Ранее прокремлёвские каналы заявляли о сотнях погибших.
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщает, что счёт погибших и раненых "идёт на многие сотни", уточнив, что в здании сдетонировали складированные боеприпасы. По его словам, точные потери до сих пор не известны, так как множество людей числятся пропавшими без вести.
Удар был нанесён по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания. Украинские каналы сообщали, что погибшие были мобилизованными из Самарской области.
ТАСС называет причиной попадания ракеты активное использование мобильных телефонов российскими военнослужащими в новогоднюю ночь, что позволило ВСУ вычислить их местоположение. Минобороны также заявило, что ВСУ направили на Макеевку шесть ракет HIMARS с фугасной головной частью, две из которых были сбиты.
Даже 63 погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена 21 сентября. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.
В муниципалитете Местиа убиты два человека
В селе Эцери Местийского муниципалитета накануне ночью были убиты два человека, еще один ранен.
МВД возбудило дело по статье 109 УК Грузии — умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах.
Телеканал «Мтавари» передает, что один из убитых – сотрудник пограничной полиции. Общественный вещатель сообщает о задержании нескольких человек.
По информации МВД, по факту убийства проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Жителя Абхазии объявили в розыск по делу об убийстве россиянина
Житель Абхазии Руслан Трапш объявлен в розыск за убийство россиянина. Об этом сообщила генпрокуратура самопровозглашенной республики.
В ведомстве заявили, что инцидент произошел вечером 30 декабря. Трапш, по информации прокуратуры, умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуми, за которой находился потерпевший Николай Тараканов. От полученного ранения россиянин скончался на месте.
«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание Трапш Р.А.», – говорится в сообщении.
В отношение жителя Абхазии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Югоосетинский лидер посетил ахалгорскую больницу после смерти ребенка
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев вместе с главой Минздрава Агундой Плиевой посетил сегодня ахалгорскую больницу. По информации источников «Эха Кавказа», чиновники решили разобраться в причине смерти полуторагодовалой Эльзы Кудуховой.
Как сообщалось ранее, девочку сегодня утром доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Параллельно рассматривался вопрос о транспортировке ребенка в грузинскую клинику для оказания квалифицированной медицинской помощи. Получение разрешения на пересечение де-факто границы затянулось из-за отсутствия у ребенка свидетельства о рождении. Родители вместе с ребенком все же смогли пересечь пункт пропуска «Раздахан» (Мосабруни), однако спасти ребенка не удалось – он скончался по дороге в клинику. Информацию о смерти ребенка подтвердил глава районной администрации муниципалитета Ахалгори в изгнании Нугзар Тиникашвили.
Как заявила «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили, которая уже не один год рассказывает о проблемах местной больницы, она хотела поговорить с Гаглоевым у входа в местную больницу, но ей не предоставилась такая возможность.
Официальные структуры Южной Осетии о смерти ребенка и о визите югоосетинского лидера в Ахалгори пока не сообщают.
Глава НАСА: Китай может попытаться захватить участки Луны
Китай может попытаться закрепить за собой самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. Такие опасения высказал директор американского космического агентства НАСА Билл Нельсон в интервью журналу Politico.
"Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал Нельсон. – Нам лучше следить, чтобы они не застолбили участки на Луне под видом научных исследований". Нельсон допустил, что потом Пекин может заявить: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".
На 2030-е годы Пекин планирует организацию первых обитаемых полётов на Луну. Вероятно, Китай станет второй после США страной в мире, которая сумеет доставить человека на спутник.
За последние годы Китай запустил несколько луноходов для сбора образцов лунной поверхности, в том числе – впервые в истории – на обратной стороне Луны.
По данным Пентагона, в планы Китая входит не только отправить тайконавтов на спутник Земли, но и установить там ретранслятор связи. В США опасаются, что создав на Луне свою инфраструктуру, Китай получит возможность заблокировать связь будущим космическим программам стран Запада.
В Китае подобные обвинения отвергают. "Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в нём", – заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
- США планируют высадить астронавтов на Луну к концу 2025 года. В рамках лунной миссии НАСА собирается отправить экипаж на орбиту Луны в 2024 году, а в декабре 2022 года Луну облетел новый космический корабль без астронавтов.
- Амбициозную программу Луны ранее анонсировала Россия. Бывший президент "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облёт спутника к 2024 году, а высадку первых космонавтов на неё – к 2030-му. Позднее срок высадки сдвинулся в планах "Роскосмоса" на год, а облёта – сразу на четыре года, но и эти сроки эксперты считают нереалистичными.
Сирия сообщила об израильском ударе по аэропорту Дамаска
Израиль атаковал юг сирийской столицы Дамаска. Из-за удара выведен из строя международный аэропорт. Об этом сообщают ближневосточные и западные СМИ со ссылкой на вооружённые силы Сирии. По их данным, погибли два солдата, ещё два пострадали.
Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека сообщает, что израильская авиация атаковала объекты радикальной ливанской группировки "Хезболла" и иранского Корпуса стражей исламской революции.
По версии сирийской стороны, обстрел вёлся со стороны Голанских высот. Израиль атаку пока не прокомментировал.
В прошлом году Израиль усилил удары по аэропортам Сирии, включая дамасский, пишет Reuters. Так израильская армия планировала помешать Ирану поставлять оружие союзникам в Сирии и Ливане, включая "Хезболлу".
Российская ПВО сбила беспилотник в районе военного аэродрома в Воронеже
Российские военные сбили над Воронежем разведывательный беспилотный аппарат, запущенный с территории Украины. О взрывах в ночь на 2 января сообщили местные жители, утром информацию подтвердили власти региона. Об этом сообщает издание "Блокнот."
Взрыв прозвучал над юго-западным районом города. Там находится военный аэродром Балтимор. На нём базируется бомбардировочная авиация Западного военного округа, в частности, фронтовые бомбардировщики Су-34.
Воронежская область граничит с Украиной, город находится в зоне досягаемости дальних ударных беспилотников. Ранее украинская армия атаковала аэродромы в Энгельсе и Рязани, значительно дальше находящиеся от границы.
По официальной информации, в ходе атаки 2 января никто не пострадал, жертв и разрушений нет.
В Ахалгори скончался малолетний ребенок
В Ахалгори скончался малолетний ребенок. Как сообщила «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили, ребенку стало плохо еще накануне. Сегодня его доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Параллельно рассматривался вопрос о транспортировке ребенка в грузинскую клинику для оказания квалифицированной медицинской помощи.
По словам Меаракишвили, получение разрешения на пересечение де-факто границы затянулось из-за отсутствия у ребенка свидетельства о рождении. Родители вместе с ребенком все же смогли пересечь пункт пропуска «Раздахан» (Мосабруни), однако спасти ребенка не удалось – он скончался по дороге в клинику.
Информацию о смерти ребенка подтвердил глава районной администрации муниципалитета Ахалгори в изгнании Нугзар Тиникашвили. По его словам, скончавшейся Эльзе Кудуховой было 1.5 года. У Тиникашвили нет информации, что стало причиной ухудшения состояния здоровья и смерти ребенка.
- Как сообщалось ранее, жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви) с 20-го по 30-е число каждого месяца. Однако с 30 ноября пересечение де-факто границы запрещено с просроченными пропусками. По мнению местных наблюдателей, это ограничение равносильно закрытию пунктов пропуска, потому что подавляющее большинство жителей, чьи семьи разделены линией конфликта, еще долго не смогут поменять просроченные документы на новые из-за слишком медленной работы югоосетинских властей.
В Киеве после российской атаки началось отключение электричества
В Киеве в результате российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам Кличко, подача воды идёт штатно.
В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Кличко со ссылкой на силы ПВО написал, что ночью на город шли 40 беспилотников. Большинство из них были уничтожены, написал мэр.
В ряде регионов Украины в ночь на 2 января также звучала воздушная тревога. Системы ПВО работали, в частности, в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях.
В части Херсона пропал свет. Пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Кировоградской области и подконтрольном Киеву Запорожье.
Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября, после взрыва на мосту через Керченский пролив. В нём Москва обвинила Киев. В середине декабря "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества.
Больше новостей Радио Свобода:
Российские источники сообщили о гибели «сотен» мобилизованных после удара ВСУ
В результате удара украинской армии по казарме в пригороде Донецка Макеевке, где располагались российские мобилизованные, могли погибнуть сотни человек. Об этом сообщают прокремлёвские телеграм-каналы. Управление стратегических коммуникаций украинской армии сообщило о 400 убитых.
Мобилизованные были размещены в здании профтехучилища №19 на Кремлёвской улице. Российские источники сообщают, что удар по объекту был нанесён в новогоднюю ночь высокоточной ракетой из комплекса HIMARS.
Российский провоенный канал «Царьград» сообщил, что в местных чатах число погибших оценивают «сотнями человек». Пророссийский канал «Оперативные сводки» сообщил о 500 погибших. Освещающий войну российский военный блогер Борис Рожин сообщил в телеграме, что вечером 1 января «завалы ещё разбирают».
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. В других соцсетях управления на момент публикации новости информация не дублировалась. Не сообщалось об убитых и в сводках украинского Генштаба 1 января.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена в начале осени. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.
МВД объявило в розыск сбежавших из «Вагнера» вооруженных заключенных
МВД России объявило в розыск шестерых участников «ЧВК Вагнера», сбежавших из учебного лагеря в аннексированной Луганской области Украины. До прибытия в тренировочной центр они содержались в заключении в России. Фрагмент ориентировки опубликовало издание Donday, о появлении ориентировок также пишет редакция 1rnd.ru.
Donday не публикует часть документа с именами разыскиваемых. В приведенном фрагменте указывается, что осужденные сбежали 21–22 декабря, среди них – киргизский и белорусский граждане, трое граждан Узбекистана и один гражданин России. Указывается, что они вооружены.
МВД информацию для СМИ не комментировало. Корреспондентам 1rnd.ru там заявили, что не раскрывают информацию о разыскиваемых. 161.ru ответ на запрос не получили. Глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин на запрос СМИ содержательно не ответил. По его словам, в аннексированных украинских городах и России «задерживают немало негодяев», а выловом «различного рода вооруженных людей» занимаются «Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК».
- Заключенные российских колоний массово вербуются в «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине. Им обещают значительные выплаты и помилование после участия в боях. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в декабре сообщил, что, по оценкам Вашингтона, в ЧВК могут служить до 40 тысяч российских заключенных.
- Во многих случаях речь идет о людях, осужденных за насильственные преступления, в том числе бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике. Это не предусмотрено российскими законами.
- В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан служивший в «Вагнере» заключенный, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.
Полицейские в Хорватии избили прибывшего в аэропорт уроженца Чечни
Сотрудники полиции в Хорватии 17 декабря избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прибыл в один из аэропортов страны. Фотографии со следами побоев на нем публикует «Ассамблея чеченцев Европы». Имя пострадавшего организация не называет в целях его безопасности.
Мигранта вывели из аэропорта и несколько дней держали в одиночной камере в лагере беженцев - по дороге полицейские применяли к нему неоправданное насилие, сообщил Кавказ.Реалии представитель ассамблеи Иса Дадуев. Причиной задержания стали проблемы с документами. Когда мигранту выдали личные вещи и телефон, он смог сфотографировать побои и отправить доказательства живущим в Европе родственникам.
«Они его отпустили с условием, что он ничего не будет рассказывать и не будет ничего делать. По поводу этого случая идет расследование, его самого уже опрашивали, но он не решился остаться в этой стране. Именно в Хорватии эти нарушения носят массовый характер», - подчеркнул Дадуев в разговоре с редакцией Кавказ.Реалии.
Уроженец Чечни прилетел в Хорватию из Боснии и Герцеговины. Сейчас он находится у родственников в одной из европейских стран. Представители ассоциации направили письмо в прокуратуру Хорватии с просьбой разобраться в ситуации, официальных комментариев пока нет.
В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. По словам Дадуева, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также на отсутствие медицинской помощи. Известно, что среди застрявших на границе с Хорватией чеченских беженцев есть те, кто бежал из России после получения повестки в рамках осенней мобилизации на войну против Украины.
- Ранее базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в Россию через Турцию, утверждают правозащитники.
- В депортационной тюрьме Австрии находятся двое уроженцев Чечни, которые бежали из России после получения повесток в военкомат. Их планируют вернуть в Хорватию – вероятно, оттуда они будут депортированы. Суд над ними уже прошел, но его вердикт неизвестен.
- В конце декабря сайт Кавказ.Реалии сообщал, что на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией застряли около 60 чеченских беженцев с детьми. Позднее Балканская служба Радио Свобода оценила численность группы на контрольно-пропускном пункте в 30 человек, отметив, что, по утверждениям самих беженцев, еще около ста их земляков находятся в приграничном городе Велика-Кладуше.
«Россия 24» в течение всего дня 1 января показывает «Бесогона»
Государственный телеканал «Россия 24» в течение дня 1 января с двух часов ночи показывает авторскую программу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон». Почему именно этот проект выбран в качестве новогоднего не уточняется.
Традиционный «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» после боя курантов открылся песней SHAMAN «Я русский». Олег Газманов исполнил обновленную версию песни «Сделан я в СССР» совместно с певцами из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Почетными гостями новогоднего представления на «России 1» были военные, прибывшие с войны с Украиной.
С поздравлениями выступили прокремлевские телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев, а актер Евгений Петросян закончил свое выступление шуткой об отсутствии тепла у украинцев.
Зеленский в новогоднем обращении назвал 2023 год годом победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена поздравили жителей страны с Новым годом.
«Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является», - говорится в сообщении. Наступивший 2023 год Зеленские называют годом победы Украины в войне.
В другом обращении Зеленский прокомментировал российские удары по Украине в канун Нового года. «Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их совершает, – не получат помилования», - отметил украинский лидер.
Он также обратился к россиянам на русском языке. «Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. (…) Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее», - сказал Зеленский.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении отметил, что 2023 год станет годом украинской победы. «Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а безнадежно увяз на более чем 300 дней», - отметил Порошенко.
Зарубежные лидеры и политики упоминали Украину в своих новогодних обращениях. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет неизменно поддерживать украинцев в 2023 году. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем новогоднем поздравлении в твиттере отметил, что президент России Владимир Путин проиграет войну.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в 2022 году люди от Украины до Афганистана покидали свои дома, спасаясь от войн. Конфликты могут прекратиться и мир может быть обеспечен посредством диалога, подчеркнул Гутерриш.
Что изменилось в Грузии с 1 января: от повышения пенсий и зарплат до санкций за строительную пыль
С наступлением Нового года в Грузии вступил в силу ряд решений правительства и новых законов. Хорошие новости для пенсионеров, у которых на счету каждая копейка, и госслужащих. Осложнится жизнь у владельцев личного автотранспорта. Новые нормы придется соблюдать строителям, чтобы не загрязнять воздух, пишет агентство «Новости-Грузия».
Повышение пенсий
С 1 января в Грузии пенсия до 70 лет выросла до 300 лари, для лиц старше 70 она составит 365 лари. В высокогорных регионах - 355 лари и 440 лари.
Кредиты для пенсионеров
Верхний предел процентов для «пенсионных кредитов» в «Либерти Банке» будет снижен с 36% до 26%. Нерешенной остается проблема уже выданных под пенсии кредитов, на которые не распространяется снижение процентной ставки.
Пособия
С 1 января для взрослых с тяжелой степенью ОВЗ и детей с ограниченными возможностями соцпакет увеличивается на 65 лари. Для лиц с меньшей степенью инвалидности - на 35 лари. Увеличение соцпакета коснулось около 132 тысяч человек, которые получали соцпомощь от 100 до 419 лари.
Повышение зарплат
Заработная плата чиновников выросла на 10% от основного оклада. У сотрудников силовых ведомств и военных – на 20%. Зарплата учителей и школьных приставов повысилась на 125 лари. Гонорары преподавателей профтехучилищ выросли с 15 до 18 лари за час работы.
Цены на лекарства
Установлен потолок оптовых и розничных цен на лекарства. Выше установленной цены определенные виды медикаментов продавать будет нельзя. На первом этапе в список вошли 1100 препаратов для лечения хронических и онкозаболеваний. В правительстве предполагают, что это позволит снизить цены на них до 40%.
Холодное оружие
Штраф за ношение холодного оружия в общественных местах и транспорте увеличен с 200 до 500 лари с конфискацией. При повторном нарушении наступает уголовная, а не административная ответственность. Запрет не касается ношения холодного оружия как элемента национальной одежды, для личной гигиены, приготовления или приема пищи, при профессиональной деятельности и сельхозработах, охоте и рыболовстве.
Автомобили
С 1 января автомобили будут дополнительно проверять на уровень шума и нормы коэффициента содержания диоксида углерода (СО) в выхлопах. Техосмотр не пройдут автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные производителем для конкретной модели. Также новые правила коснутся машин с бензиновым двигателем, у которых допустимая верхняя граница содержания СО в выхлопе выше 0,55% при работе двигателя на холостом ходу.
Автомобилисты
Стоимость регистрации автомобилей и выдачи номеров выросла с 35 лари до 100 и 80 лари соответственно. Усложнились проверки на получение прав: после практического экзамена на вождение нужно будет показывать навыки проверки автомобиля на соответствие нормам безопасности. Платный повторный техосмотр вводится не 1 января, а с 1 февраля.
Жилье для переселенцев
Дети из семей вынужденно перемещенных лиц, родившиеся после 1 января 2023 года, больше не могут претендовать на жилье от государства. Несовершеннолетним, родившиеся до этого года, долгосрочное жилье будет предоставляться вместе с их родителями. Сироты будут обеспечены жильем, которое полагалось их родителям.
Пакеты в магазинах
Со 2 января в магазинах запрещается использовать для взвешивания и фасовки полиэтиленовые пакеты, их должны заменить биоразлагаемые аналоги. Как решить вопрос - каждый магазин решает сам.
Льготы для фермеров
С фермеров на два года снимается налог с дохода от первичных поставок производимой в Грузии сельскохозпродукции, если совокупный доход от таких поставок в течение календарного года не превышает 200 000 лари. Также до 1 января 2026 года снимается налог на заработную плату работников сельхозпроизводств при совокупном доходе нанимателя до 200 000 лари в год.
Алкоголь
Штраф за продажу алкогольных напитков без сертификата увеличен до тысячу лари. Под это требование попадают чача, бренди, вино и все винные напитки на основе винограда.
Санкции за строительную пыль
С 1 января в Тбилиси вводится штраф при строительных и ремонтных работах за обработку твердых материалов без защиты от пыли. Штраф для физических лиц 500 лари, для юридических – 1000 лари. Штраф за транспортировку и хранение в открытом виде материалов, создающих пыль - 200 и 500 лари соответственно.
Пожары в Тбилиси в новогоднюю ночь: горела главная елка и жилые дома
Пожарные и спасатели работали в Тбилиси в новогоднюю ночь в чрезвычайном режиме - пришлось тушить возгорания после многочисленных фейерверков в разных районах города, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МВД пока не дало статистику происшествий.
- В поселке ТЭВЗ, сгорели деревья, повреждены автомобили:
- В Исани горел комплекс «Дирси»:
- В поселке Мухиани, загорелась квартира в жилом доме:
- В Глдани была мобилизована полиция и экипажи скорой помощи. По предварительным данным, здесь во время запуска фейерверков человек потерял пальцы на руке.
Хорватия стала членом Шенгенской зоны и перешла на евро
Хорватия с 1 января стала членом Шенгенской зоны, став 27-й страной объединения. Кроме того, государство присоединилось к зоне евро и начало использовать единую европейскую валюту вместо национальной валюты куна и стало 20-м из 27 стран, перешедших на евро.
Для перехода на евро, Загреб должен был выполнить ряд экономических условий, в частности обеспечить стабильный обменный курс и низкую инфляцию.
В рамках поэтапного внедрения евро в Хорватии в первый день 2023 года отключены более половины банкоматов. В них загружают новые банкноты. Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов лишь две недели.
В июле Хорватский монетный двор начал чеканить монеты евро с национальными мотивами страны. В ноябре 2022 года хорватский парламент принял первый государственный бюджет страны, номинированный в евро.
Вхождение Хорватии Шенгенскую зону также даст толчок ключевой индустрии туризма, на долю которого приходится 20% ВВП страны.
В новогоднюю ночь по всей Украине была объявлена воздушная тревога
В новогоднюю ночь в Киевской области беспилотники атаковали объекты инфраструктуры, один из них получил повреждения. Об этом сообщил глава региона Алексей Кулеба. По предварительным данным, пострадавших нет.
Киевская военная администрация уточнила, что в ночь на 1 января над Киевом и областью было сбито 32 дрона. Все они иранского производства.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском и в Голосеевском районах города.
За последние сутки российские войска 40 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом написал в телеграме глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Херсон за сутки обстреляли 18 раз. Снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. Ранения получили три человека, среди которых двое подростков. Один их них находится в тяжелом состоянии.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве предупреждение действовало более четырех часов.
В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино. По словам Вячеслава Гладкова, повреждены два частных дома и газоснабжение.
Минобороны России обстрелы Украины в новогоднюю ночь пока не комментировало.
Абхазский президент поздравил соотечественников с Новым 2023 годом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к соотечественникам.
«Дорогие соотечественники! Новый год - это праздник, от которого мы ждем добрых перемен. Мы верим, что наши желания исполнятся, надеемся, что проблемы останутся позади, и встречаем Новый год с любимой семьей, родителями, детьми, с друзьями и близкими.
Уходящий год был очень трудным. Едва оправившись от вирусной пандемии, мир оказался перед лицом трагических событий, уносящих жизни людей, в числе которых – и наши граждане.
Многое мы уже успели сделать. Восстанавливаем дороги и коммуникации, ремонтируем школы и больницы, развиваем аграрный и туристический сектор, создаем новые рабочие места. Однако нам предстоит решить еще множество задач, каждая из которых требует усилий, ресурсов и времени. Убежден, что мы сумеем достичь большего, и для этого нужно взаимопонимание и объединение усилий каждого из нас.
Желаю абхазскому народу мира, благополучия и процветания! Пусть наши надежды и наилучшие ожидания исполнятся в наступающем году! Поздравляю всех вас с праздником! С новым, 2023 годом!» - приводит поздравление президента информагентство «Апсныпресс».
Форум