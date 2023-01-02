В Дагестане похороны 19-летнего убитого переросли в драки с полицией

В дагестанском селе Каякент в ходе похорон 19-летнего местного жителя начались массовые беспорядки. Родственники и односельчане покойного вышли на акцию протеста в Каякентском районе республики, требуя наказать виновных в его смерти. На стихийный митинг собрались несколько десятков местных жителей, сообщает Кавказ.Реалии.

Телеграм-канал дагестанской газеты «Новое дело» опубликовал видео женщин, держащих плакаты с надписями «требуем справедливости» и «убийцы за решетку». Они высказывают претензии стоящему рядом с ними сотруднику полиции, указывая, что расследование убийства продолжается уже два месяца, а все виновные до сих пор не арестованы.

По сообщению издания Activatica, начавшие разгонять акцию сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением. На видео с места событий видно, что полицейские дерутся с людьми на проезжей части, а затем преследуют людей даже в магазинах. Над шоссе летят вертолеты, предположительно с подкреплениями для подавления протестов. В местных телеграм-каналах утверждается, что часть силовиков переброшена в Каякент и окрестности из других районов Дагестана.

Вечером в понедельник телеграм-канал «Утро Дагестана» сообщил, что стихийный митинг в Каякенте был разогнан полицией, многие участники были избиты. Из-за этого на вторник назначен новый сход жителей Каякента. Они призывают жителей соседних сел приехать и присоединиться к ним.

19-летний Магомед Султанов был убит 10 ноября. Пятерых подозреваемых в убийстве задержали, но позже всех отпустили. Пришедшие на митинг заявляют, что задержанных отпустили из-за их влиятельных родственников.