В Дании принят закон, запрещающий сжигать религиозные тексты

Парламент Дании запретил «ненадлежащее обращение» с религиозными текстами. Тем, кто проигнорирует новый закон, будет грозить либо штраф, либо тюремное заключение на срок до двух лет.

Сторонники нового закона говорили, что несколько политических акций, на которых сжигали Коран перед посольствами мусульманских стран, осложнили отношения Дании с мусульманским миром и повысили опасность терактов в стране.

По данным датской полиции, с 21 июля по 24 октября этого года в Дании было зафиксировано 483 случая сожжения книг или флагов, сообщает Би-би-си.

21 сентября более 500 датских художников и интеллектуалов, в том числе писатели, карикатуристы, актеры, режиссеры и журналисты, подписали петицию с требованием отзыва законопроекта, который они рассматривали как «покушение на искусство, политическое самовыражение и свободу печати», а также на «свободное и демократическое общество».

Коалиционное правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Метте Фредериксен заявляет, что критику религии никто не запрещал, и она, как и раньше, останется законной.