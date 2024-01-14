В Дании прошла церемония передачи трона новому монарху

В Копенгагене в воскресенье, 14 января, прошла церемония передачи трона от королевы Маргарет II ее сыну кронпринцу Фредерику.

Королева Дании объявила о своих планах отречься от престола в новогоднем телеобращении. Она стала первым за почти 900 лет датским монархом, отказавшимся от престола.

Маргарет II 83 года. Она была коронована в 1972 году. После смерти британской королевы Елизаветы царствование датского монарха стало самым длительным в Европе.

Королева в золотой карете в сопровождении конной эскадрильи гвардейского гусарского полка из замка Амалиенборг прибыла в парламент, где подписала отречение от престола. Перед зданием парламента собрались тысячи человек с датскими флагами. Король с балкона поприветствовал своих подданных.

Монарх в Дании не обладает реальной властью, он не участвует во внутренней политике. Политический курс определяет правительство, которое назначается избранным парламентом.

Новому королю Дании 55 лет. Он взойдет на престол под именем Фредерик Х. Как и его мать, формально он будет представлять на престоле немецкую династию Глюксбургов, хотя по отцовской линии принадлежит французской графской ветви Лаборд де Монпеза.