В Дании запретят публичное сожжение Корана, Библии и Торы

Власти Дании введут уголовную ответственность за публичное сожжение или иное осквернение священных книг, в том числе Корана, Библии и Торы. Об этом в пятницу заявил министр юстиции страны Петер Хуммельгорд. Решение было принято после нескольких инцидентов с сожжением Корана в Дании, вызвавших бурные протесты в мусульманских странах.

По словам министра, за такие действия будет грозить наказание до двух лет лишения свободы. Он назвал акции с осквернением священных книг «издевательскими актами, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и внутри страны». Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен одобрил намерения Минюста.

Сейчас в Дании нет ответственности за антирелигиозные высказывания и действия. Существовавшая ранее уголовная статья о богохульстве была упразднена парламентом в 2017 году. Поэтому даже заявленное в полицию публичное мероприятие, в ходе которого планируется осквернить какой-либо священный предмет, по закону невозможно запретить.

Хуммельгорд подчеркнул, что речь не идет об ограничении свободы мысли и высказывания. Новый закон, по его словам, должен приучать граждан к более цивилизованным способам выражения своего мнения.