В Давосе проходит четвертая международная встреча о «формуле мира» в Украине

В городе Давос в Швейцарии 14 января проходит очередная, четвертая по счету, встреча советников по национальной безопасности десятков стран мира, на которой обсуждаются возможные условия завершения войны в Украине. Россия не была приглашена на встречу, как и на предыдущие три. В обсуждениях участвуют как поддерживающие Украину страны Запада, так и государства, занимающие нейтральную позицию в конфликте.

Как написал в телеграме глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, во встрече в Давосе участвовали представители 81 страны и международной организации - на предыдущей подобной встрече на Мальте участников было 66. Было представлено большинство стран Европы, а также 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 - Северной Америки, 2 – Океании. Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис привел несколько иные цифры - по его данным, участвовали 83 делегации.

Среди участников не было представителей Китая – они участвовали в подобной встрече в Джидде в Саудовской Аравии, но на Мальте и в Давосе отсутствовали, хотя приглашение в Пекин направлялось.

Как написал Ермак в телеграме, на встрече он изложил точку зрения Киева на возможный путь к прекращению войны. По его словам, «простое прекращение огня не станет концом российской агрессии в Украине». По его мнению, Россия хочет не мира, а господства над Украиной, и единственный путь не дать добиться этой цели - это победа Украины в войне. По словам Ермака, на встрече предметно рассматривались пять из десяти пунктов так называемой формулы мира, предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским, в том числе, вывод российских войск.

Хотя обсуждения в формате, подобном давосскому, ведутся без участия России, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис высказал мнение, что Москва «так или иначе» будет включена в процесс мирного урегулирования. «Мира не будет без слова России», – приводит его слова Swissinfo. При этом он подчеркнул, что необходимо сделать «все возможное», чтобы поддержать Украину, и, в частности, искать пути завершения войны, даже когда переговоры между Москвой и Киевом невозможны.

Представители других стран пока не комментировали переговоры в Швейцарии.

В Давосе на будущей неделе пройдет традиционный Всемирный экономический форум. Представителей России – ни официальных, ни неофициальных – на нем не будет. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, как и лидеров еще ряда государств.