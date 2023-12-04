В депортационном центре на Кубани погиб гражданин США

В центре временного содержания иностранцев в селе Новоукраинском Гулькевичского района Краснодарского края найден мертвым ожидавший депортации 56-летний гражданин США Эрнест Митчелл. По неподтвержденным данным, причиной смерти стало самоубийство, передает Кавказ.Реалии.
Канал Kub Mash пишет, что Митчелла задержали 17 ноября в Сочи – причиной стало то, что имевшийся у него полис медицинского страхования не действует в России. Сочинский горсуд назначил ему штраф и выдворение из России, следует из карточки дела на сайте суда, хотя Митчелл пояснял, что страховая компания говорила ему, что полис действует во всем мире. В то же время государственное РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что Митчелл якобы пытался выехать в самопровозглашенную Абхазию с «незадекларированными деньгами».
Гражданина США до депортации направили в центр временного содержания иностранцев в Новоукраинском, где его тело с порезами вен и артерий на руках, ногах и шее нашли в туалете – эту информацию изданию 93.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.
Телеграм-каналы Kub Mash, «ВЧК-ОГПУ» и «Сапа Юг» причиной смерти Митчелла называют самоубийство. Подтверждений этой информации нет, также нет информации о самом Митчелле.
- Власти Кубани, Ростовской и Волгоградской областей систематически оставляют в центрах временного содержания иностранцев украинских заключенных, вывезенных с оккупированных территорий в Россию и отбывших срок наказания.
- В Центрах временного содержания иностранных граждан в Ростовской области с октября прошлого года удерживают восьмерых граждан Узбекистана. Они проходят потерпевшими и свидетелями по делу об организации нелегальной миграции, их содержат в плохих условиях, им не хватает денег даже на средства гигиены, а их семьи остались без поддержки.
- В ноябре заключенный СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Айнутдин Алибориев, обвиняемый по делу о «тюремном джамаате», повесился в камере на фоне подавленного психологического состояния. Об этом сайту Кавказ.Реалии сообщил один из ранее осужденных по этому делу. По его словам, Алибориеву еще не был вынесен приговор, он находился под следствием с февраля 2019 года.
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