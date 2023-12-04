В депортационном центре на Кубани погиб гражданин США

В центре временного содержания иностранцев в селе Новоукраинском Гулькевичского района Краснодарского края найден мертвым ожидавший депортации 56-летний гражданин США Эрнест Митчелл. По неподтвержденным данным, причиной смерти стало самоубийство, передает Кавказ.Реалии.

Канал Kub Mash пишет, что Митчелла задержали 17 ноября в Сочи – причиной стало то, что имевшийся у него полис медицинского страхования не действует в России. Сочинский горсуд назначил ему штраф и выдворение из России, следует из карточки дела на сайте суда, хотя Митчелл пояснял, что страховая компания говорила ему, что полис действует во всем мире. В то же время государственное РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что Митчелл якобы пытался выехать в самопровозглашенную Абхазию с «незадекларированными деньгами».

Гражданина США до депортации направили в центр временного содержания иностранцев в Новоукраинском, где его тело с порезами вен и артерий на руках, ногах и шее нашли в туалете – эту информацию изданию 93.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.

Телеграм-каналы Kub Mash, «ВЧК-ОГПУ» и «Сапа Юг» причиной смерти Митчелла называют самоубийство. Подтверждений этой информации нет, также нет информации о самом Митчелле.