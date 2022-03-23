В двух селах Белгородской области на границе с Украиной введен режим ЧС

Бывшая телеведущая и собкор Первого канала во Франции Жанна Агалакова дала пресс-конференцию в Париже, на которой рассказала о причинах своего решения уволиться с гостелевидения после начала войны в Украине.

Пресс-конференция проходила в офисе организации "Репортеры без границ" (RSF), которая много лет помогает журналистам всего мира. Жанна Агалакова сказала, что никакой защиты - ни у французских властей, ни у RSF не просила, хотя не исключает, что это ей еще может понадобиться, передаёт "Французское международное радио".

"Для меня не было вопроса, продолжать ли. И не было вопроса, называть ли то, что происходит, "миротворческой операцией". Это - война. Нужно сказать ясно: это - война, - подчеркнула телеведущая, добавив, что подала заявление об уходе с Первого канала 3 марта.

Она признала, что ранее "шла на многие компромиссы в своей профессиональной жизни" и "как страус, прятала голову в песок". "Мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека или группы людей, которые его окружают [...]; в наших новостях нет страны, в наших новостях нет России", - заявила бывшая многолетняя сотрудница Первого канала.

По её словам, большинство сотрудников Первого канала - против пропаганды, но они "не могут" бросить ею заниматься - "у тех, кто против, есть семьи, у них есть старики-родители, которым, возможно, требуется дорогое лекарство, у них есть дети, которые ходят в музыкальные школы и спортивные секции, у них есть ипотека, которую они должны закрывать - они оказались в заложниках".

Агалакова отметила, что решилась на уход с Первого, потому что у нее, в отличие от коллег, "выигрышная позиция": "Я здесь, во Франции, в относительной безопасности".

В понедельник 14 марта на прошлой неделе редактор Первого канала Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей, развернув за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат со словами: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". До этого Овсянникова записала видеообращение, из-за которого суд впоследствии оштрафовал её на 30 суток, признав виновной в призывах к незаконным акциям протеста. Овсянниковой может грозить и уголовное разбирательство по новой статье о фейках по поводу действий российских военных за рубежом. Несмотря на возможность такого преследования Овсянникова, мать двоих детей, говорит, что не собирается уезжать из России, хотя ей и "очень страшно".

После акции Марины Овсянниковой появилось несколько публикаций о том, что федеральные СМИ начали терять сотрудников.