В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге вечером во вторник задержали сына главы местной азербайджанской диаспоры Мутвалы Шихлинского. Об этом сообщили несколько изданий. По сведениям E1.RU, Мутвалы доставили на допрос, а само задержание связано с причинением вреда сотруднику силовых структур.

Издание РБК, чей источник подтвердил задержание и допрос Шихлинского, отмечает, что вменяемая ему статья пока неизвестна.

«Планируется, что задержанного поместят в ИВС. Потом - мера пресечения», - сказал, в свою очередь, собеседник URA.RU.

Ранее в июле был задержан отец Мутвалы Шихлинского - Шахин Шихлинский. Его отпустили спустя несколько часов после допроса. Сына могли задержать из-за того, что во время задержания он сбил одного из сотрудников правоохранительных органов, отмечает URA.RU.

Мутвалы Шихлинский в начале июля, говорил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. Об этом деле Следственный комитет сообщил после массовых задержаний в городе выходцев из Азербайджана в ходе рейда 27 июня. Двое задержанных погибли. Как утверждает азербайджанская Генпрокуратура, причиной смерти стали избиения.

События привели к усилению напряжённости между Москвой и Баку, сохраняющейся после крушения в декабре пассажирского самолёта «Азербайджанских авиалиний» вблизи казахстанского города Актау. Азербайджан возлагает ответственность за эту трагедию на Россию.

В ответ на задержания в Екатеринбурге в Баку задержали и арестовали около двух десятков российских граждан, включая журналистов прокремлёвского агентства «Sputnik Азербайджан», лицензия которого была аннулирована ещё в феврале.