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В Екатеринбурге женщина вышла на антивоенный пикет, зашив себе рот
В Екатеринбурге местная жительница Надежда Сайфутдинова вышла на пикет против войны в Украине, зашив себе нитками рот. В руках у неё был плакат с надписями "молчать нельзя", "война - это не мир", "свобода - это не рабство", "незнание - это не сила".
Спустя несколько минут полицейские задержали женщину и увезли её в отдел МВД, где, по словам Сайфутдиновой, сначала её собирались отправить в психиатрическую клинику, но затем отвезли к травматологу, чтобы осмотреть повреждения и удалить нитки. Позже задержанную отпустили.
Сайфутдинова рассказала правозащитному проекту "ОВД-Инфо", что рот она зашила сама - в знак протеста против введённой российскими властями военной цензуры.
Другие новости дня
В Армении продолжаются акции протеста оппозиции
Сторонники оппозиции сегодня с утра возобновили акции протеста в Ереване, пишет Радио Азатутюн.
К протестующим, которые переночевали в палатках на площади Франции в центре армянской столицы, присоединились вновь прибывшие, после чего они двинулись шествием по центральным улицам города.
Утром также поступали сообщения о некоторых перекрытых улицах в Ереване, а также о задержаниях полицией активистов, перекрывающих движение автотранспорта в городе.
Армянская оппозиция вышла на улицы в конце апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в готовности пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.
1 мая протестное движение заявило о начала «решающего этапа борьбы», призвав сторонников к масштабным акциям гражданского неповиновения. Со следующего дня сторонники оппозиции проводят ежедневные акции протеста.
Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке действующего премьер-министра, не считая, что такое требование пользуется поддержкой у широких слоев населения.
Федрезерв США повысил базовую ставку на 50 пунктов – впервые с 2000 года
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25–0,5 процента до 0,75–1 процента годовых.
В марте ФРС поднимала ставку на 25 пунктов. Увеличение ставки сразу на 50 пунктов происходит впервые с 2000 года. Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на 50 пунктов в 2022 году.
Федеральный резерв также сообщил о сокращении с 1 июня портфеля гособлигаций, долговых обязательств госструктур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг.
После объявления ФРС о повышении базовой ставки основные биржевые фондовые индексы показали снижение, но затем отыграли падение.
В сообщении ведомства также говорится, что в США продолжается рост рабочих мест и снижается рост безработицы. При этом инфляция остаётся повышенной из-за пандемии коронавируса и повышения цен на энергоносители.
Ведомство среди прочего упоминает вторжение России на территорию Украины и называет его последствия для экономики Соединённых Штатов неопределёнными. Боевые действия оказывают дополнительное давление на инфляцию и, вероятно, снизят экономическую активность, утверждает ФРС.
- Базовая ставка ФРС – процентная ставка, по которой коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки. Повышение ставки является фактором снижения мировых цен на нефть, газ и металлы, а через них – на другие товары.
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ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе
Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретит российским гражданам покупать недвижимость в ЕС. Ограничение затронет физических и юридических лиц. При этом санкции не коснутся россиян с гражданством или видом на жительство в странах Евросоюза или в Швейцарии. Об этом пишет Bloomberg.
О шестом пакете санкций, введённых в отношении России после нападения на Украину, 4 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ограничения среди прочего предусматривают эмбарго на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.
Источники Bloomberg также сообщают, что ЕС предложит европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по миру, в том числе в сфере страхования.
Вместе с тем собеседники агентства Reuters сообщили, что постоянные представители стран ЕС на встрече 4 мая не смогли окончательно договориться об эмбарго на нефть из России. В частности, Словакия и Чехия сообщили, что согласны отказаться от российского сырья, но им необходима отсрочка. Греция, Мальта и Кипр, по данным Bloomberg, также усомнились в необходимости эмбарго.
Для вступления в силу санкции должны одобрить все страны ЕС.
Россия сообщила об открытии коридора с «Азовстали» для гражданских с 5 мая
С осаждённого российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе откроется гуманитарный коридор с 08:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на межведомственный штаб по гуманитарному реагированию.
В заявлении говорится, что в указанное время в одностороннем порядке будут прекращены боевые действия. Подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях.
Реакции украинской стороны на это сообщение пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь спасти людей с "Азовстали". "Жизни людей, которые там остаются, находятся в опасности. Каждый человек важен для нас. Мы просим вашей помощи в их спасении", – говорится в заявлении офиса Зеленского.
Ранее сообщалось, что Украина рассчитывала вывезти оставшуюся часть мирных жителей Мариуполя, находящихся на территории "Азовстали", 4 мая, но, по всей вероятности, из-за обстрелов российской армии этого сделать не удалось.
Украинские СМИ сообщают, что 4 мая за контроль над заводом продолжались ожесточенные бои. Во вторник в районе предприятия начался сильный пожар, который был виден во многих районах города.
На "Азовстали" находятся украинские силы (бойцы батальона "Азов" и морские пехотинцы), а также мирные жители, которые не были эвакуированы вследствие операции под эгидой ООН, Красного Креста.
Украинские бойцы в Мариуполе вышли на связь вечером 4 мая и подтвердили, что российские войска прорвались на территорию завода.
Ранее в среду, 4 мая, в Киеве родственники родственники бойцов , которые держат оборону в Мариуполе, вышли на митинг. Они обратились к мировому сообществу и зарубежным лидерам с просьбой содействовать выводу их близких с территории комбината "Азовсталь"
- Осада Мариуполя российской армией и вооружёнными серапатистами так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжается почти два месяца.
- 21 апреля президент России Владимир Путин приказал не штурмовать "Азовсталь", а только заблокировать. Тем не менее, по комбинату наносятся ракетные удары, а во вторник украинские военные сообщили о начале штурма территории.
- "Азовсталь" остаётся последним местом в городе, подконтрольным украинским военным. Российские власти призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие сделать это отказались. Они обращались к мировому сообществу с просьбой об эвакуации военных.
В Ереване многотысячная толпа окружила здания парламента и МИДа
В Ереване около десяти тысяч горожан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошли шествием по городу и окружили здание Национального собрания страны. Очевидцы сообщили Радио Свобода о нескольких стычках с полицией, которая оцепила парламент.
После этого часть протестующих выдвинулась к зданию МИДа, также окружив его. Один из участников акции сумел проникнуть внутрь помещения и вывесить флаг Нагорного Карабаха. Позже флаг сняли полицейские, задержав несколько человек. Митингующие при этом не расходятся. Один из лидеров армянской оппозиции Ишхан Сагательян призвал людей остаться на площади на ночь и «выбить двери» в здание МИДа, если их закроют. «Пусть все министры, которые не защищают права армян Нагорного Карабаха, идут к черту», – заявил он.
Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении 25 апреля. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха.
Никол Пашинян пришел к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021 году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра Армения потерпела поражение в вооруженном конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.
Саакашвили призвал депутатов «Мечты» навестить его не как политика, а как пациента
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал депутатов «Грузинской мечты» Давида Сергеенко и Дмитрия Хундадзе навестить его не как политика, а как пациента и сделать соответствующие выводы.
Кроме того, экс-президент призвал других заседающих в парламенте врачей выступить с заявлениями и устроить дискуссии после визита к нему, сообщает SOVA.
«Я обращаюсь к Давиду Сергеенко, Дмитрию Хундадзе и другим депутатам от любой партии, которые приносили клятву Гиппократа. Приходите ко мне не как политику, а как к пациенту, и делайте выводы, как о пациенте.
Я буду очень признателен, если вы поступите именно так. Я приму вас и встречусь с вами не как с политиками, противниками или сторонниками, а как с докторами. Я не собираюсь вести никаких политических дискуссий. Мы будем говорить только о возможности моего осмотра и соответствующих объективных выводах относительно состояния моего здоровья.
Также призываю вас сделать публичные заявления после визита и провести публичные обсуждения по этому вопросу. Надеюсь на ваш человеческий подход, профессиональную честность и профессиональную приверженность клятве Гиппократа!», - написал Саакашвили.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
400 «добровольцев» из Северной Осетии отправили на войну в Украину
Осетинские телеграм-каналы сообщили об отправке на войну с Украиной 400 добровольцев из Северной Осетии. По их данным, колонну сопровождает депутат республиканского парламента от партии «Единая Россия» Борис Кантемиров. Ранее чиновник назвал российское вторжение в Украину «священным долгом» и призвал желающих отправиться на войну в качестве «добровольцев» обращаться к нему лично – «чтобы сделать все правильно».
На опубликованной в соцсетях записи виден военный грузовик с буквам Z на борту и флагом Алании на кабине, в кузове находятся как минимум двое бойцов, у одного из них на руке видна георгиевская ленточка. По данным «Sputnik Южная Осетия», так называемые добровольцы отправились в Украину еще 28 апреля.
Телеграм-канал «Осетия - [æ]» также сообщил, что на восток Украины по поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова поехал министр обороны самопровозглашенной республики Владимир Пухаев.
- Порядка 50 контрактников из 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, управление которой базируется во Владикавказе, судятся с Минобороны за право восстановиться на службе – военнослужащих отчислили за самовольный отъезд из Украины. Солдаты покинули зону боевых действий после первого дня войны, когда поняли, что стали «пушечным мясом». Один из контрактников, уроженец Северной Осетии, рассказал Кавказ.Реалии о состоянии российской армии и последствиях, с которыми он столкнулся после отказа продолжать войну.
«За жизнь!» – в Тбилиси прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили
У здания администрации президента Грузии прошла акция в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили под лозунгом «За жизнь!». Участники акции требуют перевести Саакашвили на лечение в многопрофильную клинику в связи с ухудшением состояния его здоровья. На месте собрались сторонники Саакашвили, активисты и политики. Они считают, что ответственность за жизнь Михаила Саакашвили несут власти, пишет «Интерпрессньюс».
«Мише нехорошо, ему плохо. Мы должны спасти жизнь Миши, речь об этом. Мы обратились ко всем, к властям, патриархии, политическим партиям, чтобы фундаментальное право на жизнь нашего гражданина было защищено, и мы должны объединиться вокруг этого. Михаилу Саакашвили еще хуже, чем 2 дня назад, у него слабость, очень трудно передвигаться. Мы не требуем ни его освобождения, ни возвращения к власти. Мы требуем, чтобы человеку дали возможность лечиться, чтобы он выжил», – сказал брат политика Давид Саакашвили.
По его словам, если это требование властями не будет выполнено, начнутся масштабные акции протеста.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
Патриарх Кирилл рассказал папе Франциску про подлётное время ракет НАТО
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в марте рассказал главе РКЦ папе Франциску про подлётное время ракет НАТО до Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, "Россия не может допустить, чтобы подлётное время до Москвы сократилось до нескольких минут". Слова иерарха приводит сайт Отдела внешнецерковных связей Московского патриархата. Ранее Франциск рассказал в интервью, что напомнил Кириллу, что тот не является чиновником.
Беседа состоялась 16 марта. В отчёте Патриархии говорится, что Кирилл решил поделиться с Франциском "своим видением непростой ситуации" вокруг войны в Украине. Пересказ видения Кирилла полностью дублирует основные тезисы Кремля по этому вопросу.
Кирилл рассказал папе про смену власти в Украине в результате Майдана в 2014 году и про пожар в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли 42 человека. "Этот ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права", — заявил Кирилл, после чего рассказал Франциску, что НАТО обещало России не продвигаться на восток (никаких соглашений об этом подписано не было, европейские политики отрицают, что такое обещание когда-либо давалось).
В результате, говорит Кирилл, "в состав НАТО вошли даже бывшие советские балтийские республики". Это, сказал он, привело к тому, что границы НАТО проходят в 130 километрах от Санкт-Петербурга. "Подлётное время ракет составляет всего несколько минут, — цитирует Патриархия Кирилла. — В случае, если в НАТО была бы принята Украина, то и подлётное время до Москвы также составило бы несколько минут. Россия никак не могла и не может этого допустить".
Согласно сообщению Патриархии, Кирилл заявил, что изложенная им ситуация связана для него с большой болью, потому что по обе стороны противостояния находится "его паства". Он предложил Франциску "абстрагироваться от геополитической составляющей" и поставить вопрос, как церкви могут помочь мира и справедливости.
Папа Франциск воспринял эти слова Кирилла как оправдание войны, следует из его интервью Coriera della Sera. По его словам, он ответил патриарху, что ничего не понимает в геополитике, но церковные лидеры должны говорить языком Иисуса, а не государственных служащих.
- Патриарх Кирилл критикуется частью духовенства и прихожан за позицию по войне России с Украиной. Предстоятель Церкви не высказывался в пользу войны, но повторяет многие тезисы Кремля о событиях в Украине. Часть украинского священства и прихожан из-за этого требует отделения от Русской православной церкви или церковного суда над Кириллом. Агентство AFP сообщило, что он может попасть в санкционный список ЕС.
Премьер Грузии отправился в Польшу на конференцию доноров по Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Польшу для участия в международной донорской конференции по оказанию гуманитарной помощи Украине.
Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, Гарибашвили примет участие в благотворительной сессии, запланированной в рамках конференции. В состав грузинской делегации входит министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
Конференция в Варшаве проводится по совместной инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Партнерами встречи будут председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Алексея Навального могут перевести в колонию, где пытали заключённых
Оппозиционный политик Алексей Навальный после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве в Фонде борьбы с коррупцией будет переведён в исправительную колонию строгого режима в посёлке Мелехово Владимирской области. Об этом ему рассказали заключённые колонии, сообщил он в социальных сетях.
“Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют “тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи”, — написал Навальный и прикрепил к сообщению смайлик с розовыми ногтями.
В Мелехове находится колония строгого режима ИК-6. В марте прошлого года "Медиазона" опубликовала выдержки из 60-страничного письма бывшего заключённого ИК-6 Ивана Фомина. В нём Фомин описывает случаи избиений, пыток и сексуального насилия в колонии.
Навальный приговорён по новому делу в конце марта 2022 года. Суд назначил ему девяти лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей за мошенничество при сборе пожертвований в ФБК и неуважении к судье.
Оппозиционер настаивает на своей невиновности, он и его сторонники считают, что уголовное преследование обусловлено лишь политическими мотивами. Правозащитные организации признают его политическим заключённым. Его освобождения требовали Европейский Союз, президент США Джо Байден, многие общественные деятели.
Захарова заявила, что в Украине воюют «израильские наёмники»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине "плечом к плечу с боевиками Азова" воюют израильские наёмники. По её словам, она видела некие "видео, фактуру и материалы", которые подтверждают это. Об этом Захарова заявила в эфире "Радио Спутник".
Каких либо подробностей или примеров официальный представитель МИД не привела. Захарова заявила, что израильские политики, которые, по её словам, "раздули сейчас информационную кампанию", не захотят услышать информацию о наёмниках.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была "еврейская кровь". "Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи." - заявил Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля.
Позднее МИД России заявил, что правительство Израиля держит курс на "поддержку неонацистского режима в Киеве". А заявление министра иностранных дел страны Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, было названо "антиисторическим".
Россия использует заявления о борьбе с неонацизмом в Украине в качестве пропагандистского приёма в войне со страной. Президент Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз упоминал о своих корнях, в том числе и говоря о своём неприятии нацизма.
Белорусский парламент одобрил введение смертной казни за покушение на терроризм
Белорусский парламент одобрил введение смертной казни за покушение на международный терроризм и на убийство государственных или общественных деятелей. Поправки внесены на фоне многочисленных сообщений об атаках сторонников оппозиции на объекты инфраструктуры. О голосовании передаёт государственное агентство "Белта".
В 2020 году, на фоне массовых выступлений оппозиции, белорусские власти сообщали о резком росте попыток заблокировать железнодорожные пути. К этому граждан призывали оппозиционные телеграм-каналы, рассказывал канал Настоящее Время.
После вторжения России в Украину оппозиционная инициатива BYPOL призвала граждан начать "рельсовую войну" для осложнения передвижения железнодорожных составов военного назначения.
По состоянию на конец апреля было известно более чем о 60 жителях, задержанных в республике начиная с 24 февраля по подозрению в блокировке железной дороги. Как минимум в одном случае было возбуждено дело о терроризме.
Депутат белорусского Национального собрания Марина Ленчевская в конце апреля напрямую связала расширение оснований для смертной казни с атаками на инфраструктуру. "Правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов: транспортных, военных, энергетических," — заявила она.
- Белорусские власти — единственные в Европе, продолжающие применять смертную казнь. Расширение оснований для неё стало беспрецедентным случаем в современной истории.
Оппозиция на заседании парламента потребовала отставки Пашиняна
Депутаты оппозиционных парламентских фракций «Армения» и «Честь имею» сегодня на правительственном часе потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и во время его ответа демонстративно покинули зал заседания.
«Вот так и всегда будете бежать!» – заявил Пашинян, после чего оппозиционеры стали скандировать «Армения без Никола!».
Сторонники Пашиняна из фракции «Гражданский договор» в ответ начали аплодировать, ситуация в зале заседания накалилась, после чего спикер парламента объявил перерыв.
В настоящий момент тысячи сторонников оппозиции находятся у здания парламента, которое оцеплено специальными силами полиции, пишет ТАСС.
- Уличные протесты оппозиции начались две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований по статусу Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха.
Работники заводов по розливу «Боржоми» вышли на акцию протеста
Акцию протеста проводят сотрудники компании по розливу грузинской минеральной воды «Боржоми».
Сотрудники протестуют против новых контрактов, которые предложило им руководство. Они утверждают, что условия – хуже, чем были ранее.
По новым условиям, ставка оплаты сверхурочной работы снижена со 140% от зарплаты до 125%, из контрактов исчезли премии. На время вынужденного простоя сотрудникам компании предложили трехмесячный контракт с сохранением половины от зарплаты.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», протестующие готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены. Они требуют встречи с гендиректором компании Иване Мачавариани и главой правительства Ираклием Гарибашвили.
Акцию протеста поддержал Профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, который защищает интересы 400 человек, работающих на заводах IDS Borjomi.
Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. На следующий день премьер Грузии пообещал скоро сообщить «приятную новость» по судьбе «Боржоми».
С 2013 года контрольный пакет акций IDS Borjomi International принадлежит российской «Альфа-Групп». Ее основатель Михаил Фридман включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции из-за войны в Украине.
В апреле в Грузию прибыли 33 556 граждан России
По информации Национальной администрации туризма Грузии, в апреле текущего года в страну прибыли 33 556 граждан России. По сравнению с 2021 годом, рост числа визитов россиян составил 294%. При этом в апреле допандемийного, 2019-го, до прекращения прямого авиасообщения Грузию посетили 113 138 россиян – почти в 3.5 раза больше, чем в текущем году.
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Топ-10 стран по числу визитов в Грузию в апреле:
- Турция – 35 959 визитов
- Россия – 33 556
- Армения – 32 228
- Грузия (нерезиденты) – 20 936
- Израиль – 15 709
- Украина – 13 018
- Азербайджан – 11 360
- Беларусь – 7507
- Казахстан – 6032
- Иран – 5994
По числу международных визитов в Грузию за январь-апрель лидирует Турция (139 761). Число визитов из России за четыре месяца составило 105 349, из Украины – 40 625, из Беларуси – 19 891. Число граждан Беларуси, посетивших Грузию, выросло даже по сравнению с допандемийными показателями.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России, к ведению которой относится пограничная служба, признала резкий рост числа покинувших страну граждан в январе-марте 2022 года. В Грузию поток россиян увеличился почти в пять раз, в Армению – в три раза.
На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия. Югоосетинские Telegram-каналы сообщили о смерти 36-летнего Алима Лохова. У него остались двое детей.
Ранее на войне в Украине погиб уроженец Южной Осетии, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортиев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Отношение к этим смертям в югоосетинском обществе неоднозначное: одни считают их героями, другие уверены, что отправлять на войну молодых ребят равноценно смерти малочисленного народа. В сети даже назвали происходящее «кастрацией нации».
Сегодня стало известно, что глава югоосетинского Минобороны Владимир Пухаев отправился в Донбасс для встречи с военнослужащими из Южной Осетии.
Как сообщалось ранее, часть российских военнослужащих из Южной Осетии отказалась от участия в войне в Украине и вернулась на родину. С ними в Цхинвали проводит встречи югоосетинский экс-президент Эдуард Кокойты, назначенный «спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ».
Личный оператор Путина уволился после съёмки обращения о начале войны с Украиной
Личный оператор президента России Владимира Путина уволился после съёмки обращения политика о начале войны с Украиной. Об этом он рассказал изданию "Проект".
"Достиг потолка в профессии. Плюс — устал от многомесячного сидения на карантине", — объяснил своё решение Илья Филатов, который был одним из трёх операторов президента. Версию о том, что его увольнение как-то связано с войной, Филатов категорически отверг. Его знакомые рассказали, что работа с президентом требует постоянной изоляции из-за карантинных мер. Находясь взаперти, многие начинают злоупотреблять алкоголем.
Журналисты "Проекта" выяснили, что в конце февраля многие чиновники связывали любые отставки с вторжением в Украину — настолько их шокировало обращение Путина. О принятом решении знали немногие, чиновники, пропаганда и крупный бизнес оказались к нему не готовы.
Издание рассказывает, что один из депутатов Госдумы, обратившийся к Путину о признании пророссийских сепаратистов, был шокирован, что его использовали для оправдания вторжения.
ЦРУ распространило инструкции на русском языке для связи с ними
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) распространило на своём официальном сайте и в социальных сетях специальные памятки на русском языке, в которых говорится о том, как безопасно связаться со спецслужбой. На это обратила внимание газета The Washington Post.
Инструкции советуют использовать VPN или Tor, удалять историю браузера и заходить в него в режиме инкогнито. ЦРУ также рекомендует связываться с ними не со своего домашнего или рабочего компьютера. При обращении, ведомство просит указать полное полное имя, должность, страну и уровень доступа к данным, которые могли бы быть заинтересовать ЦРУ.
Один из сотрудников разведывательного ведомства в разговоре с журналистами заявил, что эти инструкции направлены на "тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство".
- В России оказание подобной помощи иностранному государству, может расцениваться как деятельность, направленная против безопасности страны, и подпадать под уголовную статью о государственной измене. По ней грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова
МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова. Бывший депутат Государственной и телеведущий подозревается в распространении недостоверной информации о российской армии. Он находится за границей.
Об уголовном деле Следственный комитет сообщил 22 марта. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал их умышленными. Сознательный обстрел гражданских объектов может расцениваться как военное преступление.
Российские военные отрицают, что наносят сознательные удары по заведомо гражданским объектах. В случаях, когда такие атаки фиксируются, они заявляют, что атаковали украинских военных.
Об авиударе по роддому в Мариуполе украинские власти сообщили 9 марта. Российские власти сначала заявляли, что наносили удар по прячущимся в здании украинским военнослужащим, а потом — что вообще его не наносили.
Глава югоосетинского Минобороны отправился в Донбасс для встречи с военными
Министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Пухаев отправился в Донбасс. Об этом на заседании югоосетинского правительства сообщил глава Кабмина Геннадий Бекоев.
По его словам, Пухаев встретится с военнослужащими из Южной Осетии. Отправиться в зону боевых действий главе Минобороны поручил югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
Как сообщалось ранее, часть российских военнослужащих из Южной Осетии отказалась от участия в войне в Украине и вернулась на родину. С ними в Цхинвали проводит встречи югоосетинский экс-президент Эдуард Кокойты, назначенный «спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации РФ».
Вернулись из Украины и порядка 50 контрактников из 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, управление которой базируется во Владикавказе. Они судятся с Минобороны России за право восстановиться на службе. Солдаты покинули зону боевых действий после первого дня войны, когда поняли, что стали «пушечным мясом».
Белорусская армия начала внезапную проверку сил реагирования
Белорусская армия начала внезапную проверку сил реагирования, сообщило министерство обороны страны. Воинским частям и подразделениям предстоит прийти в боевую готовность, совершить марш и выполнить там учебно-боевые задачи. В ходе проверки запланировано перемещение значительного количества военной техники, говорится в официальном сообщении.
Белорусское военное ведомство утверждает, что действия военных "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Однако манёвры проходят на фоне войны в соседней Украине. В ходе российского вторжения одна из группировок войск РФ вела наступление с белорусской территории. Украинская сторона также неоднократно заявляла о налётах российской авиации, базирующейся на белорусских аэродромах, и о нанесении оттуда ракетных ударов по целям в северной части Украины.
После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.
Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич
Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. 87-летний политик в конце апреля был госпитализирован в реанимацию после перенесённой коронавирусной инфекции.
Шушкевич - по специальности учёный-физик - в 1991 году был избран председателем Верховного совета Белорусской ССР (в день его избрания её переименовали в Республику Беларусь).
В отсутствие в Беларуси поста президента эта должность была высшей в республике. В декабре 1991 года именно он от имени Беларуси подписал с лидерами России и Украины Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств.
На президентских выборах 1994 года потерпел поражение. Был в оппозиции режиму Александра Лукашенко, однако активно в политической жизни в последние годы не участвовал.
Шушкевич неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
В Тбилиси трагически погиб сын известного телеведущего
Сын грузинского телеведущего, актера Николоза Цулукидзе, трагически погиб в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал из окна с десятого этажа.
Николоз Цулукидзе – президент Союза театральных критиков Грузии, ведет шоу на телеканале «Имеди».
Общественные деятели, политики, актеры и музыкальные исполнители выражают соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье.
Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило министерство культуры Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
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