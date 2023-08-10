Кандидат в президенты Эквадора убит после предвыборного митинга

В Эквадоре убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Как сообщила газета El Universo, Вильявисенсио был убит тремя выстрелами после предвыборного митинга в Кито. По данным источников издания, ранены восемь человек, семь из них госпитализированы.

Издание Expreso пишет, что Вильявисенсио был застрелен, когда сел в автомобиль, выделенный полицией. Он был одним из кандидатов, которых охраняли полицейские. За неделю до этого политик сообщал об угрозах со стороны банды, связанной с торговлей наркотиками.

Генеральный прокурор Эквадора сообщил, что подозреваемый в убийстве был застрелен в перестрелке с охраной политика, он умер от полученных ранений.

Президент Гильермо Лассо заявил, что «возмущен и потрясен убийством» Вильявисенсио. Лассо выразил солидарность и соболезнования жене и дочерям политика и заверил, что преступление не останется безнаказанным. Гильермо Лассо анонсировал заседание кабинета безопасности.

Четыре кандидата в президенты Эквадора приостановили избирательные кампании после убийства соперника . Лидер гонки Луиса Гонсалес из движения «Гражданская революция» досрочно завершила предвыборную встречу из-за убийства Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщила газета El Universo.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо назначил досрочные выборы для роспуска парламента, поскольку тот тормозил реформы правительства. При этом сам он отказался баллотироваться.

Вильявисенсио было 59 лет, он был кандидатом от движения «Строить». Политик боролся с коррупцией.

Согласно последним опросам, правоцентрист Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы.