В Энергодаре произошел взрыв в доме назначенного Россией «мэра»

Российские войска продолжают попытки установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым, говорится в очередной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинского командования, обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта. На Славянском направлении российские военные пытаются возобновить наступательные действия – в частности, планируют наведение переправы для форсирования реки Северский Донец. «Наблюдается сосредоточение спецтехники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты перебрасывают дополнительные подразделения», - отмечают в Генштабе ВСУ.

Украинские войска несколько раз уничтожали российские понтонные переправы через Северский Донец. Британская разведка сообщала о значительных потерях России при попытке пересечь эту реку.

По данным украинских властей, в войне против Украины Россия уже потеряла 28850 своих военных, в том числе 150 за последние сутки. Москва о своих потерях в последнее время не сообщает. 25 марта лишь во второй раз с начала масштабного вторжения российская сторона заявила, что в ходе боевых действий 1 351 российский военнослужащий погиб, еще 3 825 – получили ранения.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 21 мая сообщил о шести погибших в области за минувшие сутки. «Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка», написал Гайдай в Telegram. По его же сведениям, за сутки в регионе были разрушены около 50 домов, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил 21 мая об утреннем обстреле одной из общин области с территории России. Потерь, по его словам, нет.

Минобороны России утром в субботу отчиталось о ракетном ударе по хранилищам топлива в районе Одессы, предназначенным для бронетехники. В Москве также утверждают, что под Одессой российской армией уничтожена база подготовки сил специальных операций ВСУ. В Житомирской области Украины ударом морских ракет «Калибр» уничтожена крупная партия вооружения из США и Европы для украинской армии, заявил на брифинге 21 мая официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Днем ранее российское оборонное ведомство объявило, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули все оборонявшиеся там украинские военные, и что комбинат перешел под контроль российских сил. Утверждается, что в плен сдались 2439 украинских бойцов. Комбинат оставался их последним бастионом в городе, оказавшемся в блокаде уже в первые дни войны.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая в ходе информационного марафона заверил, что бойцов, державших оборону на «Азовстали», планируют вернуть домой. «Дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, Россия. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой», - цитирует Владимира Зеленского УНИАН.

До этого в Госдуме прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка «Азов». 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.